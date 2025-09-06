Zierbena, en la Bandera de La Concha: Llegan en un pico de forma que infunde respeto

A. L. Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Zierbena llega a la Bandera de La Concha en un pico de forma muy interesante. Segundos en la Liga Eusko Label y con tres triunfos en su haber, además del Campeonato de Bizkaia, han sumado una victoria y tres segundos puestos en las últimas cinco pruebas. Los galipos andan muy finos y habrá que tenerles en cuenta también estos dos domingos.

Eso sí, llegan con el susto en el cuerpo, después de cometer el jueves un grosero error a la salida de la ciaboga. ¿La lectura positiva? En el largo de ida, con una mar que por momentos asustaba, marcaron el mejor tiempo y, pese a cruzarse en la vuelta y tener que retomar el rumbo correcto, terminaron marcando el tercer mejor tiempo.

Si en la Liga no han terminado más arriba, es decir, si no la han ganado, es debido a que les ha faltado cierta regularidad. Pero, cuando están acertados, siempre son una alternativa. ¿Saldrá cara en La Concha?

Después de 26 años, Lekittarra bogará en La Concha. La relación amor-odio de la embarcación vizcaína con la Olimpiada del Remo se acentuó en las dos últimas clasificatorias, cuando la embarcación entrenada por el hondarribiarra Osertz Alday quedó fuera por diferencias mínimas. El jueves, por fin, la espera mereció la pena: sus remeros esperaban en el agua sabiéndose séptimos y con la esperanza de que ninguna de las traineras restantes la superase.

Así, 'Lekittarra' estará en La Concha por primera vez en este siglo. Lleva siete años en la élite del remo y en los dos últimos han firmado unas campañas aseadas en las que han asegurado con margen su permanencia. En ello, sin duda, ha tenido mucho que ver su patrón, Iñaki Goikoetxea, quien firma su 35ª temporada en el club. Él y Alday forman el binomio en torno al cual gira una cuadrilla que ya se ha quitado un peso de encima.

