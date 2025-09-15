«Lo que he vivido este año no lo he vivido nunca, esto es otra dimensión»

«Me quedaría en el muelle viendo la celebración de la trainera junto al pueblo todo el día. Esto es algo para ver y disfrutar». ... El que avisa no es traidor e Iker Zabala ya lo avanzó en este periódico a principios de agosto: «Los remeros tienen mucha hambre y cuando las ganas se interponen, no hay quien frene a la 'San Nikolas'».

Los oriotarras invadieron una vez más la bahía donostiarra y desde su zodiac, desde la distancia a la rampa, Zabala explicó el motivo por el que nadie está siendo capaz de frenar a los amarillos durante esta campaña. «Nuestra maquinaria está completamente engrasada. Hemos hecho una regata redonda. El bote es muy fuerte tanto mental como físicamente y hoy hemos disfrutado de principio a fin», afirmó.

El de Bermeo habló de la sanción que sufrió el equipo en la primera jornada y como era de esperar, los tres segundos de penalización, más que veneno, resultaron ser «un punto extra de motivación». «Lo mencioné durante el primer domingo de competición: saldremos de esta más reforzados. Y así lo hemos hecho. No voy a decir que el de este año es el equipo más fuerte que he tenido, pero las dos regatas de esta Concha han puesto las cosas sobre la mesa», aseguró.

«Esto es otra dimensión»

La trayectoria y el palmarés de Zabala, con doce Banderas de La Concha, le sitúan ya entre los grandes. Tras haber pasado por Castro, Santurtzi y Urdaibai, el entrenador subrayó que lo de «Orio es otra dimensión, tanto para lo bueno como para lo malo». «Lo que he vivido este año no lo había vivido nunca. Espero poder dar continuidad a esta buena dinámica del grupo». Tiene contrato para dos años más.

También tuvo palabras para Aranberri, patrón con el que ha coincidido durante diez temporadas en diferentes botes. Entre ellas destacan los cinco años en los que Zabala remó en la 'Bou Bizkaia', con Aranberri como patrón y Jon Salsamendi de entrenador. «Con el paso de los años nuestra relación es cada vez más estrecha. Dejando aparte su función en la trainera, la calidad humana que tiene es enorme. Es un 'killer'. Espero disfrutar durante mucho tiempo más a su lado».

Una vez más, los oriotarras se hicieron notar en la bahía donostiarra y como el técnico aseguró «la fiesta continuará por varios días en el pueblo». «La gente se merece esta Concha. Los ánimos de la afición se escuchan desde el agua y eso suma mucho a la embarcación», concluyó.