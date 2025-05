«Esto se hace por otras cosas que no tienen que ver con el ámbito deportivo y nos parece grave»

Después de meses de discretas reuniones y consultas, el Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura Festak, organizadora de la Bandera de La Concha, ... comunicaron este martes su decisión de modificar el reglamento de la competición de forma que Donostia Arraun Lagunak y Kaiarriba Donostiarra, en representación de la ciudad, puedan optar a la clasificación directa para disputar la regata, un privilegio del que desde 2008 disfrutaba en exclusiva Kaiarriba y que este mismo año obtendrá la trainera que se encuentre disputando una liga de mayor nivel o aquella que tenga una mejor clasificación, en caso de que ambas estén en la misma competición como sucede en la actualidad.

Esta decisión, que no ha sido consensuada con los clubes, que la conocieron minutos antes de la rueda de prensa, «es propia», según confirmó ayer Jon Insausti, concejal de Cultura del consistorio donostiarra, que también dejó claro que este cambio en la reglamentación «no es el fin del camino. El camino lo tenemos claro: conseguir un club unificado en la modalidad femenina y vamos a seguir luchando, pero es cierto que a día de hoy no hay un escenario muy favorable y esta es la decisión que se ha tomado».

«Estamos contentas porque era algo que estábamos pidiendo desde que en 2017 nos mandaron a la clasificatoria por el cambio de normativa», señala Itiziar Eguren, presidenta de Donostia Arraun Lagunak. «Me he emocionado muchísimo cuando he conocido la decisión porque sé que no ha sido fácil y creo que con ella gana el remo de Donostia y la afición».

Considera que el hecho de que sea la clasificación de la Liga Euskotren la que decida quién representa a la ciudad es «buena» porque una clasificatoria entre donostiarras «vendría fatal porque habría que disputarla en la parte final de la liga y una regata tan potente a esas alturas...Además cargaría mucho el calendario».

Desde Kaiarriba-Donostiarra mostraron su descontento con el cambio de reglamentación sin entrar en cuestiones de fondo. «Nos parece muy injusto. No entendemos que un cambio de normativa se haga a menos de dos meses de comenzar la liga, que es donde se va a decidir quién representa a la ciudad», manifestó Alberto López, presidente de la entidad. «No nos da opción de hacer una preparación adecuada. Con lo que conocíamos hasta hoy hicimos una planificación y el 13 de mayo ha cambiado todo. Sin entrar en cuestiones de fondo, creemos que el cambio, en todo caso, debería de haber sido para el año que viene».

Debate interno

Cree también que «no es lógico clasificarnos con la normativa de la ACT para una competición como la Bandera de La Concha».

Y avanza que desde ahora «abrimos una serie de reuniones con todos los actores que componemos Donostiarra, un espacio de consulta, para ver a dónde vamos y qué vamos a hacer ante esta postura del Ayuntamiento. No queremos pronunciarnos de momento ni tomar una decisión precipitada. Queremos reunirnos con todos los actores para no equivocarnos en la decisión, que puede ser cualquiera», asegura López que cree que esto es «una patada hacia adelante» del consistorio. «Esto se hace por otras cosas que no tienen que ver con el ámbito deportivo y nos parece grave porque hay otras cosas muchísimo más importantes de las que siempre nos olvidamos, como por ejemplo las condiciones de entrenamiento que tienen los remeros. Donostiarra no tiene una instalación municipal, mientras que otros, sí».

El hecho de que Donostia Arraun Lagunak no fuera tomada en consideración en los últimos años para representar directamente a la ciudad había generado no pocas controversias y una sensación de injusticia entre gran parte de los aficionados, por lo que el Ayuntamiento de San Sebastián decidió el pasado verano tomar cartas en el asunto con el fin de encontrar una solución. Para ello iniciaron una serie de reuniones, entre ellas una con cada club, que tuvieron lugar a comienzos de año y que han derivado en este cambio en la reglamentación de la Bandera de La Concha.

En cualquier caso, la trainera que no logre esta clasificación directa seguirá teniendo una segunda oportunidad en la clasificatoria general.