Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los remeros de la Donostiarra se disponen a embarcar en la rampa del muelle ayer por la mañana. ESTRADA

Siete traineras ultimaron los entrenamientos en La Concha

Aitana Ábalos

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Ocho fueron las traineras que se entrenaron ayer en la bahía desde las ocho de la mañana. Los hombres de Orio, Urdaibai, Donostiarra, Getaria ... y Lekittarra, y las mujeres de Arraun Lagunak y Donostiarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  3. 3 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  4. 4

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  5. 5 La Real salda una deuda con Toshack
  6. 6

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  7. 7

    Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros
  8. 8

    «Me preocupa el futuro del Festival porque hacerlo con este presupuesto es un milagro»
  9. 9 Carta de Toshack a la afición: «Os agradezco que mi sueño se haga realidad»
  10. 10

    El Ganbara de Donostia, una tasca sin bobadas y poca chorrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Siete traineras ultimaron los entrenamientos en La Concha

Siete traineras ultimaron los entrenamientos en La Concha