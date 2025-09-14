Siete traineras ultimaron los entrenamientos en La Concha

Ocho fueron las traineras que se entrenaron ayer en la bahía desde las ocho de la mañana. Los hombres de Orio, Urdaibai, Donostiarra, Getaria ... y Lekittarra, y las mujeres de Arraun Lagunak y Donostiarra.

«Está siendo una semana muy buena en cuanto a nivel técnico. Estamos segundos a una décima del primero y la mar está muy bonita. Ojalá se vea una regata preciosa y que gane Orio. Nuestro único objetivo es la bandera», confesaba a este periódico el entrenador de Orio, Iker Zabala, a la conclusión del entrenamiento.

El técnico de Urdaibai, Jon Salsamendi, prefería mirar a los suyos y no tanto al resto teniendo su trainera que recortar seis segundos de desventaja respecto a Zierbena. «No pensamos en ganar, sino en rendir al máximo», aseguraba el oriotarra.

Getaria, quinto en la clasificación, no renunciaba a dar la sorpresa, según su entrenador Jon Larrañaga. «El objetivo es intentar colarnos entre los cuatro primeros».

Isuntza, que marcha en última posición, buscará dar su mejor versión. «Habrá que vigilar el viento, pero lo importante es dar nuestro 100% y pelear con nuestros rivales», advertía su técnico Osertz Aldai.

En categoría femenina la principal favorita, Arraun Lagunak, parten con una ventaja de diez segundos sobre Tolosaldea. Su entrenador, Juan Mari Etxabe, está convencido de que «indudablemente» se llevarán la bandera a las vitrinas del caserío Lugañene: «Estamos haciendo tiempos récord, tiene que suceder un accidente para que no ganemos».