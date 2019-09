Cuando el semáforo se enciende

En la Fórmula Uno todo está estudiado al milímetro con el objetivo de acortar los tiempos de reacción humanos y eliminar las posibilidades de error. Si en el deporte de motor más rápido del mundo existía la figura del 'Lollipop Man' -mecánico encargado de comunicar al piloto el progreso de las operaciones técnicas en curso-, en el remo también existía hasta hace bien poco un juez que daba el pistoletazo de salida a la regata bajando una bandera.

Y es que cuando las diferentes operaciones sobre el monoplaza han concluido satisfactoriamente y la calle de boxes está despejada, el 'lollipop man' levantaba la señal para indicar al piloto que abandonase la zona de boxes. Desde hace ya unas cuantas temporadas, este hombre ha sido sustituido por un semáforo o señal luminosa, puesto que el ojo humano responde más rápidamente a la luz que al movimiento.

En el remo no hay cambio de neumáticos ni tampoco repostajes. El factor humano prima por encima del resto de las cosas. Pese a ello, la Liga ACT ha querido modernizarse esta temporada y ha sustituido al juez que daba la salida con un banderín, por dos semáforos que se encuentran en la salida para evitar malentendidos de los tripulantes y perfeccionar el cronometraje. «Buscamos avances tecnológicos para que en nuestro deporte cada vez existan menos dudas», asegura Lourdes García, responsable del Comité Técnico de la Liga de Traineras.

El LED permite la perfecta visualización de las luces a más de 150 metros de distancia

Desde esta temporada, la salida de las traineras se hace de la siguiente manera. En los instantes previos a cada tanda, el juez llama a las embarcaciones para que se dirijan a la línea de salida para su alineamiento. En este momento, el semáforo permanece apagado. Cuando se empiezan a alinear las embarcaciones, el semáforo pasa a la posición neutra (todas las luces parpadean) y una vez que el juez de salida o el 2º árbitro considere que las embarcaciones están alineadas, el juez de salida levantará la bandera blanca. Después de nombrar a cada una de las embarcaciones, el árbitro dirá «Atención» y el semáforo se pondrá en rojo. Después de una pausa clara y variable, el semáforo dará la salida a la tanda cambiando el color rojo por el verde junto a una señal acústica. Es aquí cuando se pondrá en marcha el sistema de cronometraje de la tanda. Desde la mesa de jueces situada en Alderdi Eder aseguran que «de esta manera nos permite afinar al máximo el cómputo de tiempo de regata de cada participante. Además de esta medida, mantenemos el vídeo finish, los cronómetros, los pesaje y los GPS habituales de ediciones pasadas».

«Buscamos avances tecnológicos para que cada vez existan menos dudas», dice García

Los semáforos están revestidos en plástico y tienen un peso aproximado de 3 kilos, incluyendo las baterías de Litio-Ion, que les permiten funcionar sin ningún problema durante el transcurso de toda la prueba. La tecnología LED que incluye la firma lumínica de estos semáforos permite la perfecta visualización de las luces a más de 150 metros de distancia. Para aportar el punto sonoro a la salida de las traineras, cada semáforo lleva acoplado una bocina marina de acero inoxidable que genera un sonido de 112 dB (superior al claxon de un vehículo). En cada campo de regatas existen tres semáforos ubicados sobre dos botes que se encuentran colocados entre las calles 1/2 y 3/4, situados 30 metros por detrás de las balizas de salida. El bote que está más cerca de la calle 0 lleva dos semáforos, uno dirigido hacia los deportistas y otro que orientado hacia la carpa de jueces y televisión.

«La incorporación de los semáforos es un elemento novedoso dentro de nuestra liga pero no dentro del remo. Las particularidades de nuestro entorno hacen que haya habido un enorme trabajo para adaptar este sistema a nuestras necesidades. Nos ayuda a dar mayor precisión en el procedimiento de salida y cronometraje además de facilitar éste al ser algo más visual. Cabe recordar que este nuevo sistema no debe hacer olvidar ni desplazar la importancia de la labor arbitral en la salida. Sin ellos no sería posible», señala García.

Salidas nulas

Pese a los avances tecnológicos, en pocos deportes se roza la perfección al cien por cien. Tampoco en el remo. No hubo salidas nulas. Ni en la regata femenina ni en la masculina, pero si echamos la vista atrás una semana, en el primer fin de semana de La Bandera de La Concha, se produjo una salida en falso por el cronómetro. El semáforo se puso en verde en la primera tanda masculina, pero no así el contador. Desde la mesa de colegiados apuntan que «si el juez de salida aprecia una salida nula, el semáforo realiza flashes con luz roja a la vez que emite una señal sonora. Esta indicación sustituye a la del juez-árbitro, que en salidas nulas agitaba una bandera roja». Se entiende que una salida es nula cuando el patrón suelta la estacha, o los remeros comienzan a remar, antes de la puesta en verde del semáforo de salida.