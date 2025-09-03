Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clasificatoria Bandera de La Concha

Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha

Una penalización de diez segundos por soltar la estacha antes de tiempo deja fuera a la 'Enbata' y clasifica a Zumaia, completando el pleno de traineras de la Liga Euskotren

Xabier Manzanares

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:03

Una sanción de diez segundos ha impedido a Zarautz formar parte por primera vez de la Bandera de La Concha. La penalización, por soltar la estacha en la salida antes de tiempo, dejó fuera de la clasificación a la 'Enbata' y confirmó la participación de Zumaia en los dos domingos más importantes del año para el remo. En total, serán las ocho traineras de la Liga Euskotren las que disputen las regatas de La Concha.

Una de las grandes novedades ha sido ver a Donostiarra remando por primera vez en la historia en la prueba clasificatoria. Eso sí, las de Ibon Urbieta cumplieron el objetivo: clasificarse. La presión no pudo con la 'Bantxa'. Tras un largo verano con polémica incluida, las remeras tenían claro que no había opción de fallar. Es cierto que partían con posibilidades de lograr el acceso a las dos citas del domingo, pero la incertidumbre estaba presente.

Las ganas con las que los botes se enfrentaron a una mar revuelta, tal y como auguraban las previsiones, convirtieron la clasificatoria en una prueba completamente loca. En total, siete traineras guipuzcoanas y una cántabra completarán la decimoctava edición femenina de la Bandera de La Concha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  7. 7 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  8. 8

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  9. 9 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  10. 10 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha

Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha