Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha

Una sanción de diez segundos ha impedido a Zarautz formar parte por primera vez de la Bandera de La Concha. La penalización, por soltar la estacha en la salida antes de tiempo, dejó fuera de la clasificación a la 'Enbata' y confirmó la participación de Zumaia en los dos domingos más importantes del año para el remo. En total, serán las ocho traineras de la Liga Euskotren las que disputen las regatas de La Concha.

Una de las grandes novedades ha sido ver a Donostiarra remando por primera vez en la historia en la prueba clasificatoria. Eso sí, las de Ibon Urbieta cumplieron el objetivo: clasificarse. La presión no pudo con la 'Bantxa'. Tras un largo verano con polémica incluida, las remeras tenían claro que no había opción de fallar. Es cierto que partían con posibilidades de lograr el acceso a las dos citas del domingo, pero la incertidumbre estaba presente.

Las ganas con las que los botes se enfrentaron a una mar revuelta, tal y como auguraban las previsiones, convirtieron la clasificatoria en una prueba completamente loca. En total, siete traineras guipuzcoanas y una cántabra completarán la decimoctava edición femenina de la Bandera de La Concha.