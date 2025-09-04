San Sebastián conmemora el centenario de la Bandera de la Concha de 1925 El Museo Marítimo Vasco y el Aquarium celebran los 100 años de aquella regata con la novena edición del proyecto cultural #KONTXA100

San Sebastián celebra este año el centenario de las regatas de 1925, un hito que el Museo Marítimo Vasco y el Aquarium han querido conmemorar con la novena edición del proyecto cultural #KONTXA100. Bajo el lema #KONTXA1925, la iniciativa recupera la memoria de aquella competición histórica en la que se enfrentaron cinco tripulaciones y que terminó con la victoria de Orio, por delante de Hondarribia.

El centenario pone en valor el significado de la Bandera de la Concha, una de las citas más especiales de la liga, que se ha convertido en mucho más que una competición deportiva, sino en una tradición. Exposiciones, talleres, la publicación de una nueva edición de la revista Ciaboga y la posibilidad de revivir la emoción de la regata desde el propio Museo Marítimo Vasco o el Aquarium, forman parte de la programación especial de la Arraun Astea, diseñada para acercar al público la memoria de hace 100 años.

Con ello, San Sebastián no sólo recuerda a los remeros de 1925 y a sus patrones legendarios, sino que reivindica una tradición centenaria que sigue marcando la identidad de la ciudad y del País Vasco.

