San Juan y Lekittarra regresan 8 y 26 años después a la Bandera de La Concha

No ha habido sorpresas y los favoritos han cumplido los pronósticos en la clasificatoria de la Bandera de La Concha . La noticia es que ... San Juan ha logrado clasificarse ocho años después de su última participación, mientras que Lekitarra regresará veintiseis años después de su última participación. Urdaibai ha marcado el mejor crono, con Orio, Zierbena, Hondarribia y Getaria completando la nómina de participantes los dos próximos domingos en la bahía donostiarra.

Se han cumplido los pronósticos en todos los sentidos. Una mar con olas que superaban los dos metros han convertido el campo de regateo en un sube y baja para las embarcaciones. Los patrones han tenido que tirar de pericia para mantener el rumbo de brankas y para exprimir las olas en popare.

A mitad de regata Zierbena ha marcado el mejor crono, con Lekittarra ocupando el séptimo puesto, con Ondarroa y Santurtzi amenazando a dos segundos.

En la vuelta, los galipos han sufrido un percance al perder el control de su trainera, yéndose muy a estribor hasta el punto de cruzarse por delante de Ares, que todavía iba de brankas. Los vizcaínos han perdido unos segundos y Urdaibai ha marcado el mejor crono en meta.

Los favoritos han ido confirmando su clasificación, mientras San Juan y Lekittarra, en el límite, esperaban acontecimientos. El crono de Ondarroa ha confirmado la clasificación de la 'Erreka'. O entraba Lekittarra o Santurtzi porque Chapela estaba lejos. A la 'Sotera' la vuelta se le ha hecho larga y ha terminado llegando a 19 segundos de los de Osertz Aldai que tras pegar varios años al poste han entrado en la Bandera de La Concha.