Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lekittarra regresa a la Bandera de La Concha. DV
Clasificatoria de la Bandera de La Concha

San Juan y Lekittarra regresan 8 y 26 años después a la Bandera de La Concha

Los favoritos cumplen los pronósticos, con Urdaibai logrando el mejor tiempo

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:57

No ha habido sorpresas y los favoritos han cumplido los pronósticos en la clasificatoria de la Bandera de La Concha . La noticia es que ... San Juan ha logrado clasificarse ocho años después de su última participación, mientras que Lekitarra regresará veintiseis años después de su última participación. Urdaibai ha marcado el mejor crono, con Orio, Zierbena, Hondarribia y Getaria completando la nómina de participantes los dos próximos domingos en la bahía donostiarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  5. 5

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9

    Cinco claros favoritos y seis aspirantes a las dos últimas plazas
  10. 10 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Juan y Lekittarra regresan 8 y 26 años después a la Bandera de La Concha

San Juan y Lekittarra regresan 8 y 26 años después a la Bandera de La Concha