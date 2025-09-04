Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zierbena trata de sacar la trainera al agua entre la multitud en el Muelle. Lobo Altuna

Así quedan las tandas de la Bandera de La Concha: los grandes favoritos, juntos en la primera

Urdaibai, Orio y Getaria bogarán en la primera tanda y Donostiarra, sola en la segunda

Iker Valverde

Iker Valverde

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:49

Si la clasificatoria de la Bandera de La Concha masculina no ha dejado sorpresas, el sorteo de tandas posterior ha juntado a todos los gallos en la primera tanda. Urdaibai, Orio y Zierbena estarán en la primera txanda junto a Getaria, invitada de lujo con los cocos, aunque visto el final de temporada no se puede decir que sea ninguna cenicienta porque ha competido de tú a tú.

En la segunda tanda, por tanto, de las aspirantes a la ikurriña solo quedaría Donostiarra, que remará junto a Lekittarra, San Juan y Hondarribia. La reunión de delegados se programa para el domingo a las 9.15 horas, donde se sortearán las calles, mientras que los pesajes se harán entre las 8 y las 10 de la mañana del mismo domingo.

