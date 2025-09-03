Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las remeras de Orio celebran su clasificación en el muelle. F. de la Hera
Bandera de La Concha

Así ha quedado el sorteo de tandas para la regata femenina

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:49

Después de disputarse la regata clasificatoria, la organización ha procedido a realizar el sorteo de tandas de cara a la regata del domingo. En la primera tanda bogarán Astillero, Donostiarra, Tolosaldea y Donostia Arraun Lagunak, mientras que en la segunda lo harán Hondarribia, Hibaika, Zumaia y Orio.

El sorteo de calles, como es habitual, se realizará el domingo a partir de las 9.15 horas de la mañana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  7. 7 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  8. 8

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  9. 9 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Así ha quedado el sorteo de tandas para la regata femenina

Así ha quedado el sorteo de tandas para la regata femenina