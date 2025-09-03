Así ha quedado el sorteo de tandas para la regata femenina
San Sebastián
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:49
Después de disputarse la regata clasificatoria, la organización ha procedido a realizar el sorteo de tandas de cara a la regata del domingo. En la primera tanda bogarán Astillero, Donostiarra, Tolosaldea y Donostia Arraun Lagunak, mientras que en la segunda lo harán Hondarribia, Hibaika, Zumaia y Orio.
El sorteo de calles, como es habitual, se realizará el domingo a partir de las 9.15 horas de la mañana.
