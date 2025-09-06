Todos miran a Orio y Orio no rehúye las miradas. Todos le señalan como favorito y ellos lo saben y lo asumen con la naturalidad ... de quien se siente superior. En ese sentido la temporada no ofrece dudas. Lo han ganado todo desde la pretemporada y las migajas se las han repartido Zierbena y Donostiarra que, junto a Urdaibai, aparecen como las amenazas más sólidas a la dictadura amarilla. Los tres esperan su oportunidad porque si algo suele ofrecer la Bandera de La Concha son oportunidades. Si Orio flaquea, ahí va a estar alguna de ellas. Pero si quien no está a su nivel es alguna de las tres aspirantes, Hondarribia y Getaria tratarán de meter la proa para remar el segundo domingo en la tanda de honor, que no es poco. San Juan y Lekittarra, que vuelven ocho y veintiséis años después a la Bandera de La Concha, ya han cumplido y aunque no parecen llamadas a grandes gestas, tienen nivel para dar algún susto. Y es que mañana (12.00 h., ETB-1) en la bahía donostiarra remarán las ocho mejores embarcaciones de la temporada, las ocho primeras clasificadas de la Liga Eusko Label.

Zierbena y Urdaibai bogarán junto a Orio en una primera tanda que completa Getaria. Frente a frente tres de las cuatro aspirantes más la 'Esperantza', que remará rodeada de tiburones. La ausencia de los cupos ligueros aumenta el potencial de las embarcaciones vizcaínas que ya en la clasificatoria del jueves se dejaron ver, aunque esa regata suele ser engañosa, más aún cuando como el jueves su superioridad sobre el resto hace que en el largo de vuelta algunos levanten el pie del acelerador.

En la segunda tanda Donostiarra remará acompañada de Hondarribia, San Juan y Lekitarra. A priori una manga con menos nivel que la primera en la que la 'Torrekua II' tendrá como referencia los registros de las favoritas de la primera tanda. La 'Ama Guadalupekoa', que aspira a la tanda de honor, no debería de andar lejos de los de Igor Makazaga si quiere colarse entre las cuatro mejores, mientras que San Juan y Lekittarra tratarán de evitar esa última posición sin renunciar a cotas más importantes si existe la posibilidad.

El reto de Arraun y Etxabe

En categoría femenina (11.00 h. ETB-1) el favoritismo que se le atribuye a Orio puede trasladarse de igual manera a Donostia Arraun Lagunak, vencedora de las dos últimas ediciones, dominadora de la temporada arraunlari y que buscará lograr su cuarta Bandera y el triplete que le acerque a las cinco victorias consecutivas que lograron Rías Baixas y San Juan. De lograrlo, su técnico Juan Mari Etxabe alcanzaría las 13 victorias en la Bandera de La Concha –cinco como remero y siete como entrenador– igualando a una leyenda como Batista Olide, que las ganó todas como remero en Orio, Aginaga y Esperanza.

El dominio de Orio durante la temporada es aplastante: se ha impuesto en 17 de las 21 regatas que ha disputado

Tratarán de impedirlo Orio y Tolosaldea, las únicas que han sido capaces de derrotar esta temporada a la 'Lugañene'. La 'Txiki' afronta las dos últimas regatas con Patxi Francés como entrenador y la primera Bandera de La Concha sin Nadeth Agirre en la popa, y aunque en sus últimas regatas ligueras fue superada por Arraun Lagunak y Tolosaldea, en la clasificatoria fue la más rápida dejando constancia de su ambición.

Con ambición llega también la 'Zerkausia' de Ramón Erostarbe. Ganaron la última regata en Getaria y fueron capaces de superar también a la 'Lugañene' en este mismo campo de regateo en la Liga. La presencia de una patrona experimentada como Nerea Pérez en la popa y una tripulación más curtida en estas lides le otorga un poso que no ha tenido en años anteriores.

Juan Mari Etxabe aspira a lograr su decimotercera Bandera de La Concha, con lo que igualaría a un mito como Batista Oliden

Tanto Arraun Lagunak como Tolosaldea remarán en la primera tanda en compañía de Donostiarra y Astillero que pelearán por esa cuarta plaza libre en la tanda de honor del segundo domingo. Las de Sara Vázquez ya han logrado esta temporada colarse entre las cuatro mejores en tres regatas y aunque la 'Bantxa' no ha podido, es indudable que su mejora en las últimas semanas, corroborada con su magnífica clasificatoria, le ofrece alguna posibilidad.

En la segunda tanda estará Orio junto a Hondarribia, Hibaika y Zumaia. No hay duda de que la regata de la 'Txiki' será contra las referencias de Arraun Lagunak y Tolosaldea, mientras que la 'Telmo Deun' y la 'Madalen' pelearán por esa cuarta plaza y la 'Ama Guadalupekoa' por tratar de dejar alguna embarcación por detrás.

La actividad en el muelle comenzará a las ocho de la mañana con el pesaje de las embarcaciones junto a Portaaviones y continuará en el Ayuntamiento de San Sebastián con la reunión de los delegados y el sorteo de calles a las nueve y cuarto.

Entradas

Las entradas para seguir la regata desde los diferentes puntos habilitados pueden conseguirse en venta anticipada en la web www.donostiakultura.eus/sarrerak y en las taquillas del Victoria Eugenia para las localidades de tribuna y generales. Y el día de la prueba en las taquillas que se colocan en el acceso a la zona de regatas. Los precios van desde los 9 euros de las tribunas a los 2,2 de General Reducida.