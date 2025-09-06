Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorka Aranberri patronea a la 'San Nikolas' bajo la atenta mirada del entrenador Iker Zabala y de decenas de curiosos agolpados en el muelle donostiarra. F. de la Hera
Orio no rehúye las miradas

La 'San Nikolas' asume su favoritismo con naturalidad mientras Zierbena, Donostiarra y Urdaibai esperan su oportunidad

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:22

Todos miran a Orio y Orio no rehúye las miradas. Todos le señalan como favorito y ellos lo saben y lo asumen con la naturalidad ... de quien se siente superior. En ese sentido la temporada no ofrece dudas. Lo han ganado todo desde la pretemporada y las migajas se las han repartido Zierbena y Donostiarra que, junto a Urdaibai, aparecen como las amenazas más sólidas a la dictadura amarilla. Los tres esperan su oportunidad porque si algo suele ofrecer la Bandera de La Concha son oportunidades. Si Orio flaquea, ahí va a estar alguna de ellas. Pero si quien no está a su nivel es alguna de las tres aspirantes, Hondarribia y Getaria tratarán de meter la proa para remar el segundo domingo en la tanda de honor, que no es poco. San Juan y Lekittarra, que vuelven ocho y veintiséis años después a la Bandera de La Concha, ya han cumplido y aunque no parecen llamadas a grandes gestas, tienen nivel para dar algún susto. Y es que mañana (12.00 h., ETB-1) en la bahía donostiarra remarán las ocho mejores embarcaciones de la temporada, las ocho primeras clasificadas de la Liga Eusko Label.

