Juanjo Etxarte, entrenador de Zarautz, tras conocer la sanción: «Las remeras están hundidas, se me saltan las lágrimas»

Zarautz ha sido la cara negativa de la moneda. Tras una fenomenal regata en la que habían logrado el quinto mejor tiempo, una sanción por ... soltar la estacha antes de tiempo le deja fuera. Juuanjo Etxarte, entrenador de la 'Enbata' ha sido el encargado de poner voz a la decepción del bote. «No hemos visto nada, nos acabamos de enterar al acabar la regata. Ha debido de ser por una centésima pero hemos debido soltar antes la estacha», han sido sus primeras impresiones.

El preparador de Zarautz Arraun Elkartea entiende la norma, pero lamenta los tiempos de la comunicación: «Normalmente se dice al momento, pero nos han metido la sanción al final y estamos fuera. Estábamos dentro y celebrando pero nos avisan a los 10-20 minutos de acabar la regata. Eso no lo veo bien. Si hemos soltado antes la estacha que lo digan al momento».

Las imágenes en televisión han sido evidentes y Juanjo Etxarte, con la voz cortada de la emoción ha contado que «las chicas están hundidas y me salen las lágrimas, pero saldremos adelante». Lo siguiente es el playoff de ascenso tras una brillante campaña en la que han ganado la Liga ETE.

El entrenador de Zarautz asume la responsabilidad y explica que «lo que pasa es todo fallo mío. No sé si es que estaba tensa y ha soltado antes, porque no he visto nada. Por lo que me dicen es por centésimas».