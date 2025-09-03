Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alex Orena y Juanjo Etxarte ondean una ikurriña. Amaxkar

Juanjo Etxarte, entrenador de Zarautz, tras conocer la sanción: «Las remeras están hundidas, se me saltan las lágrimas»

El técnico de la 'Enbata' ha puesto voz al enfado porque pide que «estábamos dentro y celebrando pero nos avisan a los 10-20 minutos de acabar la regata. Eso no lo veo bien»

Iker Valverde

Iker Valverde

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:29

Zarautz ha sido la cara negativa de la moneda. Tras una fenomenal regata en la que habían logrado el quinto mejor tiempo, una sanción por ... soltar la estacha antes de tiempo le deja fuera. Juuanjo Etxarte, entrenador de la 'Enbata' ha sido el encargado de poner voz a la decepción del bote. «No hemos visto nada, nos acabamos de enterar al acabar la regata. Ha debido de ser por una centésima pero hemos debido soltar antes la estacha», han sido sus primeras impresiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  7. 7 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  8. 8

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  9. 9 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Juanjo Etxarte, entrenador de Zarautz, tras conocer la sanción: «Las remeras están hundidas, se me saltan las lágrimas»

Juanjo Etxarte, entrenador de Zarautz, tras conocer la sanción: «Las remeras están hundidas, se me saltan las lágrimas»