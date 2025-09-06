Donostiarra, en la Bandera de La Concha: Están en la competición tras un muy buen papel Donostiarra marcó el miércoles el tercer mejor tiempo en un trámite que podía envenenarse; ahora, toca competir

Las remeras de Ibon Urbieta tenían el miércoles una difícil papeleta que terminaron solventando de una muy buena forma. La trainera Donostiarra competía por primera vez para clasificarse para la que ha sido en los últimos años su regata y eso podía ser un regalo envenenado. Este año cambió el reglamento: en La Concha iba a bogar la trainera de la ciudad mejor clasificada en la Liga y en eso no ha habido color. Pese a ese complicado trance, sacaron el billete con buena nota, logrando el tercer mejor tiempo, demostrando que, aunque su temporada ha sido decepcionante, su dinámica ha sido de crecimiento.

Ahora, en La Concha, las mujeres de la 'Bantxa' tienen ante sí muchos retos que afrontar y, además, deben hacerlo con mucha cabeza. El primero, por supuesto, es terminar lo mejor posible. Habrá que conocer el sorteo de calles, pero el de tandas les ha deparado un lugar en la primera, con dos fuerabordas como Arraun Lagunak y Tolosaldea y con un Astillero que en la Liga Euskotren ha firmado mejores actuaciones que las locales, hasta ahora también anfitrionas.

El segundo de los retos, tiene mucho que ver con el primero y no es otro que no sufrir ese miedo escénico que siempre infunde un escenario como La Concha en una cita tan esperada. La tripulación es muy joven y sufrió una importante renovación la pasada temporada, algo que se ha notado en los resultados. Han terminado séptimas, estando en peligro hasta el último día.

Y el tercer desafío es bogar en una prueba tan prestigiosa sin perder de vista que el fin de semana del 20 y 21 se juegan la permanencia en la élite del remo en un playoff en el que tendrán que defender su plaza en Bermeo y Portugalete ante San Juan, Zarautz y dos embarcaciones gallegas.

¿Hay motivos para el optimismo? Desde luego. Y el principal es que esta embarcación y sus remeras han ido a más en la temporada, además de ese tercer mejor tiempo logrado el miércoles y que fue un empujón de moral.

