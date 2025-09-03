Cinco claros favoritos y seis aspirantes a las dos últimas plazas

La clasificatoria de la Bandera de La Concha es la regata que más ilusiona a quienes apenas cuentan con opciones y a aquellos que ... aspiran a colarse entre los siete mejores, pero también es la que más respeto infunde entre las traineras que la afrontan como un incómodo trámite en el que tienen mucho más que perder que ganar. En este último grupo se encuentran Orio, Zierbena, Urdaibai, Hondarribia y Getaria, las grandes favoritas para ocupar una de las siete plazas que otorga la organización junto a la ya clasificada Donostiarra. Su potencial y sobre todo sus prestaciones a lo largo de la temporada les avalan y cualquier otro resultado que se produjera se saldría de la normalidad. Pero como el mar es caprichoso y no atiende a la lógica, menos aún si como se espera la mar está movida, cinco embarcaciones aspiran a ocupar este jueves (18.00, ETB-1) las dos plazas restantes y alguna más que pudiera surgir si se tercia. Todo se va a jugar en un puñado de segundos.

Los once botes de la Liga Eusko Label serán quienes compongan el Grupo A, mientras los otros diez participantes compondrán el B. Mañana al mediodía se establecerá por sorteo el orden de salida, importante por lo que puedieran variar las condiciones.

En principio las previsiones anuncian viento del noroeste que podría rondar los 30 kilómetros por hora y olas que podrían superar los dos metros. Más leña al fuego.

Pese a estas condiciones Orio, Zierbena, Urdaibai, Hondarribia y Getaria no deben fallar. Los ganadores de la Corona CaixaBank no se han bajado del tercer puesto en toda la temporada, la 'Bou Bizkaia', la 'Ama Guadalupekoa' y la 'Esperantza' tienen como peor resultado un octavo puesto que mañana les valdría porque Donostiarra no compite y sólo Zierbena, novena en Castro, tiene un resultado que mañana por la tarde la dejaría fuera. Pero es que encima los galipos son de esos botes a los que la reglamentación, sin cupos, la hace más fuerte.

Los seis aspirantes

Aspirantes a las dos plazas restantes hay tantos como participantes, pero seis se destacan sobre las otras 16 embarcaciones. Son Lekittarra, San Juan, Ondarroa, Ares, Santurtzi y Chapela.

Isuntza, que no entra en la Bandera de La Concha desde 1999, ha logrado en 10 de las 18 regatas ligueras un resultado que mañana le valdría, aunque en los dos últimos no pasó del décimo puesto. Además, en los últimos años se ha quedado a las puertas de entrar –por algo más de tres segundos el año pasado y por poco más de uno en 2023– y eso pesa.

San Juan no rema los dos primeros domingos de septiembre desde 2017. Demasiados años. Tiene una buena oportunidad, aunque en cuatro de las últimas cinco regatas no ha logrado un resultado positivo.

Ondarroa, siempre al límite y que en cuatro de las cinco últimas citas ha brillado, y Ares, que da la sensación de que en las últimas semanas se había dejado ir quizás preparando esta cita, componen el grupo de traineras de la ACTcon opciones porque nadie espera que Kaiku, clasificada una vez entre las ocho mejores y Cabo, que no lo ha logrado, puedan meterse.

Ampliar Los remeros de Chapela se han acercado al muelle para entrenar. Arizmendi

Y luego están los campeones de la ARC-1 y la LGT, Santurtzi y Chapela. Las dos han ganado sus ligas con autoridad y aunque solo Chapela en 2012 y Tirán en 2007 lograron la proeza de entrar siendo campeones –nunca la campeona de la ARC-1 se ha clasificado–, conviene tenerlas en cuenta porque Santurtzi ha ganado 10 de las 15 regatas ligueras y Chapela se ha impuesto en 10 de las 11 que componen la Liga Galega. Además, en el caso de la 'Arealonga' tiene el aval de haber sido capaz de superar a San Juan en el Campeonato de España.

El resto lo tiene francamente complicado y en algunos casos imposible porque tendrían que fallar demasiados actores principales. Son secundarios, pero necesarios para uno de los días grandes del año.