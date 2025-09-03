Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zierbena, Getaria, Orio y Hondarribia son cuatro de los cinco favoritos para ocupar una de las siete plazas que se ponen en juego en la clasificatoria. F. de la Hera
Clasificatoria de la Bandera de La Concha

Cinco claros favoritos y seis aspirantes a las dos últimas plazas

Orio, Zierbena, Urdaibai, Hondarribia y Getaria no deberían fallar mañana por la tarde en una regata que se espera movida

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:19

La clasificatoria de la Bandera de La Concha es la regata que más ilusiona a quienes apenas cuentan con opciones y a aquellos que ... aspiran a colarse entre los siete mejores, pero también es la que más respeto infunde entre las traineras que la afrontan como un incómodo trámite en el que tienen mucho más que perder que ganar. En este último grupo se encuentran Orio, Zierbena, Urdaibai, Hondarribia y Getaria, las grandes favoritas para ocupar una de las siete plazas que otorga la organización junto a la ya clasificada Donostiarra. Su potencial y sobre todo sus prestaciones a lo largo de la temporada les avalan y cualquier otro resultado que se produjera se saldría de la normalidad. Pero como el mar es caprichoso y no atiende a la lógica, menos aún si como se espera la mar está movida, cinco embarcaciones aspiran a ocupar este jueves (18.00, ETB-1) las dos plazas restantes y alguna más que pudiera surgir si se tercia. Todo se va a jugar en un puñado de segundos.

