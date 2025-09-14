Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alexis Algaba

Alexis Algaba

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:39

Actualizado Hace 3 minutos

La decisiva segunda jornada de la Bandera de La Concha llega con Arraun Lagunak como principal favorita en categoría femenina y Orio y Zierbena igualadas en tiempos en la masculina. Sigue todo el desarrollo de la jornada decisiva en diariovasco.com.

09:51

Importante

Alineaciones primera tanda regata femenina

1- DONOSTIARRA

2- HONDARRIBIA

09:46

Alineaciones

Y ya tenemos confirmadas las alineaciones de cada una de las 16 embarcaciones que participan en esta segunda jornada de la Bandera de La Concha. Las vamos a repasar una a una.

09:38

Importante

Sorteo de calles en categoría masculina

El sorteo de calles de la segunda jornada de la Bandera de La Concha en categoría masculina ha deparado que Orio y Zierbena remarán una al lado de la otra en las calles centrales de la tanda de honor. Así ha quedado el sorteo:

PRIMERA TANDA

09:35

Importante

¡Ya tenemos sorteo de calles!

Ya se ha realizado el sorteo de calles de esta jornada final de la Bandera de La Concha. Así remarán en categoría femenina:

PRIMERA TANDA

09:27

Olas y calles

A la espera de confirmar qué da de sí el sorteo de calles en las diferentes tandas, recordar que este domingo tendrá mucho que ver en el resultado final ese sorteo y también el estado de la mar, ya que se esperan olas.

09:25

La previa

Como siempre y a apenas hora y media de que arranque la regata en categoría femenina, lean la mejor previa de la mano de Bruno Parcero:

Un pulso sobre las olas 

La Bandera de La Concha, en directo

09:22

Egun on!!!

Egun on,

llegó el día más emocionante y especial de la temporada de remo, la jornada final de la Bandera de La Concha. Jornada decisiva con una principal favorita en categoría femenina, Arraun Lagunak, y dos principales en categoría masculina, que además parten con el mismo tiempo, Orio y Zierbena.

