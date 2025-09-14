La Bandera de La Concha, en directo
Sigue todo lo que acontezca en la segunda y decisiva jornada de las regatas de La Concha
Lo más importante
Alexis Algaba
San Sebastián
Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:39
La decisiva segunda jornada de la Bandera de La Concha llega con Arraun Lagunak como principal favorita en categoría femenina y Orio y Zierbena igualadas en tiempos en la masculina. Sigue todo el desarrollo de la jornada decisiva en diariovasco.com.
09:51
Importante
Alineaciones primera tanda regata femenina
1- DONOSTIARRA
2- HONDARRIBIA
3- ASTILLERO
4- HIBAIKA
09:46
Alineaciones
Y ya tenemos confirmadas las alineaciones de cada una de las 16 embarcaciones que participan en esta segunda jornada de la Bandera de La Concha. Las vamos a repasar una a una.
09:38
Importante
Sorteo de calles en categoría masculina
El sorteo de calles de la segunda jornada de la Bandera de La Concha en categoría masculina ha deparado que Orio y Zierbena remarán una al lado de la otra en las calles centrales de la tanda de honor. Así ha quedado el sorteo:
PRIMERA TANDA
1- Getaria
2- San Juan
3- Hondarribia
4- Lekittarra
TANDA DE HONOR
1- Donostiarra
2- Orio
3- Zierbena
4- Bermeo
09:35
Importante
¡Ya tenemos sorteo de calles!
Ya se ha realizado el sorteo de calles de esta jornada final de la Bandera de La Concha. Así remarán en categoría femenina:
PRIMERA TANDA
1- Donostiarra
2- Hondarribia
3- Astillero
4- Hibaika
TANDA DE HONOR
1- Arraun Lagunak
2- Orio
3- Tolosaldea
4- Zumaia
09:27
Olas y calles
A la espera de confirmar qué da de sí el sorteo de calles en las diferentes tandas, recordar que este domingo tendrá mucho que ver en el resultado final ese sorteo y también el estado de la mar, ya que se esperan olas.
09:25
La previa
Como siempre y a apenas hora y media de que arranque la regata en categoría femenina, lean la mejor previa de la mano de Bruno Parcero:
Un pulso sobre las olas
09:22
Egun on!!!
Egun on,
llegó el día más emocionante y especial de la temporada de remo, la jornada final de la Bandera de La Concha. Jornada decisiva con una principal favorita en categoría femenina, Arraun Lagunak, y dos principales en categoría masculina, que además parten con el mismo tiempo, Orio y Zierbena.
No se despisten, arrancamos!
-
