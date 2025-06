Arraun Lagunak se saca la espina y revalida el título

La victoria de Tolosaldea en el Campeonato de Euskadi celebrado en Bermeo supuso un golpe para Arraun Lagunak cuyo dominio desde el verano pasado resultaba ... incuestionable. Sin embargo, las de Juan Mari Etxabe apenas han tardado siete días en restablecer el orden gracias a su victoria de este domingo en la ensenada de Brazomar en la que hizo valer su poderoso primer largo para revalidar el título conquistado por primera vez el pasado año en Donostia. Hibaika, excelente, logró el bronce por delante de Astillero y Zarautz, completando un podio netamente guipuzcoano.

La 'Lugañene' no quiso sorpresas y salió con todo desde las primeras paladas, sacando a relucir los vatios que atesora su cuadrilla. «Conozco bastante este campo de regateo y las calles centrales son buenas para la salida y por eso les he dicho que saliesen rápido», explica Juan Mari Etxabe. «Hemos ido a romper la regata desde el principio y a coger la cabeza y luego hemos dosificado porque ya teníamos dos botes de diferencia que era una ventaja importante», añade el preparador pasaitarra.

Absoluto femenino 1. Arraun Lagunak 10:35.25

2. Tolosaldea 10:40.93

3. Hibaika 10:53.99

4. Astillero 11:03.49

5. Zarautz 11:05.58

Haciendo valer las indicaciones de Etxabe, Arraun Lagunak enseguida comenzó a enseñar la proa a sus rivales que vieron impotentes cómo la 'Lugañene' se iba alejando para llegar en primera posición al ecuador de la prueba. Su tiempo de 5:17 mejoró en cinco segundos el de Tolosaldea, en siete el de Hibaika, en nueve el de Zarautz y en diez el de Astillero.

Parecía imposible que las donostiarras mantuvieran semejante ritmo y aunque no consiguieron ampliar la brecha, sí supieron gestionar esa importante ventaja en un largo de vuelta donde Tolosaldea no pudo acercarse para aspirar al triunfo. Y es que sin olas que coger resulta tremendamente complicado para las de Ramón Erostarbe cuestionar a Arraun Lagunak, que cruzó la línea de meta con la tranquilidad de haber puesto las cosas en su sitio.

«Nos ha venido de perlas»

«Estoy contento de la regata que hemos hecho y también del resultado. El fin de semana pasado la victoria fue para otro lado por muy poco y esta semana ha sido para nosotros. Este resultado nos ha venido bien para la moral y para trabajar con más confianza las próximas semanas», explica Etxabe que este domingo alineó a Aiora Belartieta, Marcia Larrea, Nahikari Azkue, Lorea Etxabe, Ane Sánchez, Beatriz Piñeiro, Maider Bereau, Lucía Canal, Ania Pérez, Xubane Uribarrena, Jule Arkotxa y Joana Halsouet como patrona.

«Tenemos un gran bloque, un gran equipo», señala el preparador guipuzcoano. «En los últimos días habíamos tenido a bastantes remeras enfermas y a otras que por estudios o trabajo habían faltado y no habíamos podido casi entrenar. Teníamos a bastante gente tocada, nos estaba costando y nos habíamos diluido un poco. Por eso este resultado también nos ha venido de perlas porque además de darnos esa tranquilidad para trabajar las próximas trtes semanas antes del inicio de la liga, nos ha enseñado que si vienen mal dadas tenemos soluciones».

Por detrás de Arraun Lagunak y Tolosaldea, Hibaika se deshizo con facilidad de Astillero y Zarautz para colgarse un bronce que deja un buen sabor de boca, mientras que las cántabras superaron a Zarautz en el largo de vuelta para ser cuartas. En cualquier caso, buen rendimiento igualmente de las zarauztarras. la única embarcación de las participantes que no está en la máxima categoría.

A diferencia de la categoría masculina, en la femenina únicamente han participado cinco traineras al no acudir las embarcaciones gallegas, lo que hizo que el sábdao no disputaran la clasificatoria y por tanto hoy no haya habido Final B.