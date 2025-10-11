Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»

Ángel López San Sebastián Sábado, 11 de octubre 2025, 18:07 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

La salida de la Real Sociedad de Martin Zubimendi era la crónica de una marcha anunciada desde hace mucho tiempo, pero al final se produjo en diferido, con un año de demora por cuanto en el verano de 2024, para sorpresa de muchos, plantó al Liverpool. No obstante, en la ventana estival de 2025 dio su sí al Arsenal a cambio de 70 millones para las arcas de la Real Sociedad. El pasado domingo, el añorado '4' realista vio a su exequipo perder in situ en Anoeta, desde el palco de jugadores, ante el Rayo Vallecano.

El pivote de Ulia detalla así en una entrevista en 'The Guardian' las razones que le invitaron a quedarse en la Real hace un año y a aceptar marcharse hace unos meses: «Habría sido fácil quedarme en mi zona de confort, pero quería crecer como persona y como futbolista. Uno se desarrolla más cuando sale de lo conocido«, indica.

«Habría sido fácil quedarme en mi zona de confort, pero quería crecer como persona y como futbolista»

Bajo esa perspectiva, lo previsible era que hubiese aceptado en 2024 la propuesta del Liverpool, que también pagaba lo correspondiente a su cláusula de rescisión y que a la postre se proclamó campeón de la Premier League. Pero hubo algo que retuvo a Zubimendi en Anoeta: «No era el momento adecuado para irme. Me quedé y fue una temporada difícil, pero aprendí mucho. Quería dar un paso al frente, asumir ese peso después de que otros se fueran«. Y es que en esas semanas en las que llegaron los 'reds' a por él se marcharon Robin Le Normand al Atlético de Madrid y Mikel Merino al Arsenal. La afición agradeció su permanencia en la plantilla. »Bueno, hasta que decidas irte«, dice Zubimendi con su eterna sonrisa. La Real fue 11ª, se quedó fuera de Europa y Martin se marchó al Arsenal: »Siempre he intentado elegir el momento adecuado y estoy contento con cómo ha sucedido al final«.

«Me quedé y fue una temporada difícil, pero aprendí mucho. Quería dar un paso al frente, asumir ese peso después de que otros se fueran»

Zubimendi es indiscutible ahora en los planes del también donostiarra Mikel Arteta, entrenador 'gunner' y de la selección española, aunque esto ya lo era en su etapa como futbolista txuri-urdin: «Cuando Mikel me llamó, lo tuve claro. Está obsesionado con el fútbol y siempre intenta controlar cada detalle. Su propuesta fue la mejor para mí», aclara Martin.

La decisión de dejar Donostia y la Real, su ciudad y su equipo a los que ama, no fue fácil, pero es consciente de que ha acertado con la decisión: «El cambio era lo que buscaba, no tenía muchas dudas», sostiene el centrocampista, que ya se siente aclimatado a su nueva vida en Londres y en el Emirates Stadium, donde se ha encontrado con viejos colegas como Odegaard y Merino: «El clima, el idioma y, sobre todo, lo bien que está la gente con estos amigos; el ambiente es genial».

Martin suma ya nueve partidos oficiales con el Arsenal, en los que ha anotado dos goles, ambos contra el Nottingham Forest. En la Real dejó un expediente de 10 goles y nueve asistencias en 236 encuentros y en el Sanse, cuatro goles y una asistencia en 50 encuentros. «Soy un pivote, pero el entrenador quiere que dé ese paso adelante, que dé el último pase. Aun así, si me ficharon, es porque les gusta lo que ya hago».

