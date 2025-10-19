Yangel Herrera: «Hemos tenido muchas ocasiones y merecíamos más» El centrocampistas venezolano reconoce estar «feliz» por su debut con la txuri-urdin, triste por el resultado y optimista de cara al futuro

Jon Munarriz San Sebastián Domingo, 19 de octubre 2025, 18:40

Agridulce, amargo. Ese es el sabor de boca con el que ha acabado Yangel Herrera tras el empate obtenido por la Real Sociedad ante el Celta en el último minuto. Un punto que sabe a poco para la afición y para el propio futbolista, más teniendo en cuenta que los gallegos jugaron con un jugador menos toda la segunda mitad.

«Hemos tenido muchas ocasiones. La primera parte ha estado más apretada, pero en la segunda mitad hemos llegado mucho al área rival. Tengo la sensación de que merecíamos más», ha asegurado el venezonalo tras el partido. «El portero de ellos ha estado muy bien, nos ha sacado ocasiones muy claras y nos vamos con una sensación agridulce».

Sin embargo, entre la nube gris en la que parece estar atrapado el club, Yangel Herrera ve la luz. «Estoy contento por haber debutado con la Real. Estoy contento, muy orgulloso de mis primeros minutos con esta camiseta», ha reconocido tras el partido. Con su vuelta a la actividad espera que su fútbol sirva para que «el equipo pueda empezar a sumar de tres, hacer que el equipo gane y poder escalar posiciones en la tabla».

De hecho, ya tiene la mente puesta en el siguiente choque de la Real. «Ahora tenemos que ver en qué hemos fallado y preparar el partido contra el Sevilla en casa».