Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oyarzabal golpea el balón en el 2-1. Arizmendi

Vuelve el mejor Oyarzabal cuando más lo necesita la Real

El capitán de la Real juega sus mejores 45 minutos desde hace mucho tiempo con la elástica txuri-urdin y su doblete permite al equipo irse con ventaja al descanso

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:04

Comenta

Los mejores jugadores aparecen cuando más se les necesita y, las mayores leyendas, se echan a su equipo a la espalda cuando el grupo no ... responde. Es lo que ha hecho Oyarzabal en esta primera parte con una floja Real, que ha jugado bastante peor que otros días en los que ha ido perdiendo o empatando al descanso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  5. 5 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  6. 6 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vuelve el mejor Oyarzabal cuando más lo necesita la Real

Vuelve el mejor Oyarzabal cuando más lo necesita la Real