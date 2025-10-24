Vuelve el mejor Oyarzabal cuando más lo necesita la Real
El capitán de la Real juega sus mejores 45 minutos desde hace mucho tiempo con la elástica txuri-urdin y su doblete permite al equipo irse con ventaja al descanso
Viernes, 24 de octubre 2025, 22:04
Los mejores jugadores aparecen cuando más se les necesita y, las mayores leyendas, se echan a su equipo a la espalda cuando el grupo no ... responde. Es lo que ha hecho Oyarzabal en esta primera parte con una floja Real, que ha jugado bastante peor que otros días en los que ha ido perdiendo o empatando al descanso.
El capitán de la Real ha anotado con maestría el penalti y, cuando el Sevilla había empatado el partido, ha aparecido donde debe el delantero para aprovechar un error de la defensa nervionense y definir a la perfección con un zurdazo cruzado.
Doblete de Oyarzabal en dos disparos para demostrar que no sólo es capaz de hacerlo en la selección española. Pese a no ser un goleador insaciable cuando se pone la camiseta blanquiazul, es su tercer doblete del año, algo no tan habitual en el delantero de la Real. Lo hizo antes en la vuelta de las semifinales de Copa en el Bernabéu ante el Real Madrid y en abril, frente al Villarreal en un partido que terminó en 2-2. A ver si en esta ocasión la Real es capaz de mantener la ventaja.
Además del gol, el eibartarra ha sido el faro del equipo en ataque, e incluso ha sido clave en la presión. Casi saca petróleo de una presión a Vlachodimos al inicio del encuentro y ha ganado los tres duelos que ha disputado. Con balón, ha dejado un quiebro fenomenal que Marcao solo ha podido parar con falta y ha aprecido siempre donde le requería su equipo. 18 toques de balón le han servido para ser diferencial. No es baladí que el portal estadístico Sofascore le haya dado un 8,9 de valoración a su primera parte, dos puntos mejor que el siguiente de entre los otros 21 que hay en el campo.
