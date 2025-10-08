El virus FIFA, en el peor momento

DV Y Agencias Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los parones ligueros por los compromisos internacionales cada vez generan más tensiones entre clubes y federaciones. Los primeros, que pagan a los jugadores, tiemblan cuando salen las convocatorias y rezan para que los seleccionadores dosifiquen a sus futbolistas. O, al menos, para que no regresen lesionados. Para la Real, esta ventana FIFA llega en el peor momento, con el equipo en una crisis de juego galopante, en puestos de descenso y tocado moralmente tras la dura derrota del domingo en Anoeta contra en Rayo Vallecano. Pese a esta situación, hasta seis realistas han tenido que marcharse con sus selecciones.

Álex Remiro y Mikel Oyarzabal ya se entrenaron ayer con la selección española, que afronta una doble cita clasificatoria para el Mundial. El sábado recibirá a Georgia (20.45 horas) y el martes 14, a Bulgaria (20.45). Al menos, los dos partidos son en casa, lo que evita viajes y facilita un regreso a Zubieta más rápido, a mitad de la próxima semana.

Ya se han concentrado en Zagreb los croatas Luka Sucic, llamado a última hora aunque no desde luego por su gran partido ante el Rayo, y Duje Caleta-Car. Juegan ya mañana, ante la República Checa (20.45 horas) en Praga, y el domingo 12 frente a Gibraltar (20.45), en Croacia.

Kubo, Caleta-Car, Sucic y Aramburu también están fuera, pero Óskarsson y Herrera afinan su vuelta a la competición en Zubieta

Kubo está en Japón para dos amistosos, lo que no ha evitado que viaje a su país pese a su renqueante tobillo. Está haciendo en Japón un trabajo personalizado que podrían haber cumplimentado en Zubieta. Los dos amistosos serán en campo nipón, el primero el viernes frente a Paraguay y el segundo, el martes contra Brasil, con lo que al menos hasta el jueves no estará a las órdenes de Sergio Francisco.

Jon Mikel Aramburu está con Venezuela, que juega en la madrugada del viernes al sábado un amistoso ante Argentina en Miami y el martes frente a Belice en Chicago. Al menos, el seleccionador veenzolano no ha llamado a Yangel Herrerea, en la fase final de su recuperación en Zubieta. Lo mismo se puede decir del técnico islandés, que no ha citado a Óskarsson.

Yamal, Bellingham, Dembelé...

El virus FIFA ataca de nuevo. Aunque en esta ocasión, golpea de manera inversa a lo que suele ser habitual, ya que varias estrellas no podrán viajar para defender los colores de su selección por problemas físicos. Oyarzabal y Remiro no están acompañados de Yamal, Rodri, Nico Williams, Carvajal, Fabián, Fermín o Gavi. Francia no tiene disponible a Dembélé y Doué ha tenido que abandonar la concentración por unas molestias. Cherki y Thuram completan la lista de lesionados.

En Inglaterra Tuchel tiene que lidiar con las bajas de Alexander-Arnold, Delap, Palmer y Foden. Alemania, que se encuentra al borde del abismo tras caer ante Eslovaquia y necesita derrotar a Luxemburgo e Irlanda del Norte, son bajas Ter Stegen, Rüdiger y Musiala. Georgia, sin Kvaratskhelia, Bélgica, sin Lukaku, o Noruega, sin el exrealista Martin Odegaard con un golpe en la rodilla son otras selecciones perjudicadas.