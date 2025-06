El último pase, igual de importante que el gol

Las últimas temporadas se ha hablado mucho en el entorno de la Real de la falta de gol. Con razón. Ha sido casi milagroso ver ... al conjunto de Imanol competir, meterse en Europa y rozar otra final de Copa con la falta de números que ha tenido de cara a puerta. La Real se mantenía viva dada su fiabilidad defensiva, pero en cuanto ha comenzado a agrietarse en defensa no le ha dado para pelear con los mejores. El dato de la pasada temporada es insultante. Los txuri-urdin dejaron de marcar en 19 de los 38 partidos de Liga. Un 50% de encuentros sin perforar la red rival. No hay discusión, el dato es horrendo, pero también tiene diferentes vertientes que analizar.

A la última Real de Imanol le ha faltado fluidez en tres cuartos de campo. El equipo progresaba sin problemas hasta acercarse al área rival, pero una vez tenía que dar un último pase para quedarse delante del portero, al equipo se le bajaba la persiana y se quedaba sin ideas. Por poner en datos lo que sucedió en la pasada liga. Valladolid y Getafe no marcaron en 16 partidos, mientras que los otros dos descendidos, Leganés y Las Palmas, no marcaron en 14 y 11 encuentros. Si la Real no es capaz de recuperar la fluidez con balón y la frescura en ataque, volverá a tener problemas. Es por eso que el último pase es igual de importante que el gol.

La dirección deportiva txuri-urdin está decidida a recuperar el rol de mediapunta que no tiene la Real desde la retirada de David Silva. Está claro que el equipo nunca jugará como la hacía con el mago, ni encontrará tampoco en el mercado o en Zubieta un futbolista con esas características. Sin embargo, el club entiende que esa tercera altura del centro del campo debe volver a ser decisiva para que la Real regrese a jugar un buen fútbol. Los equipos de Zubieta normalmente dibujan un 1-4-3-3 en el que el interior de la tercera altura debe ser decisivo, mientras que Sergio con el Sanse también ha apostado por el 1-4-2-3-1 con un doble pivote y un mediapunta. También ha probado el 1-4-4-2 en rombo con esa posición de '10'. Todos los escenarios están abiertos y habrá que ver cómo trabaja el irundarra la medular.

19 partidos de los 38 de Liga se quedó la Real sin marcar la pasada temporada.

El que viene ocupando esa demarcación durante las últimas tres temporadas es Brais. En los dos primeros cursos realizó unos números magníficos, pero la pasada temporada bajó el rendimiento en gran parte por una nueva lesión en el metatarsiano. Está por ver qué sucede con el gallego porque al igual que Kubo es otro de esos futbolistas que tiene mercado y está bien visto por varios clubes europeos. De momento, el de Mos está blindado con un contrato hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Está claro que a sus 28 años ningún club alcanzará esas cifras, pero habría que ver qué sucedería en caso de que a Anoeta llegase una oferta interesante por Brais. De momento, él jugador es feliz en San Sebastián junto a su pareja y su hija e iniciará la pretemporada.

Paso de Sucic, incógnita Zaka

Los que seguro van a seguir en el equipo son los otros tres futbolistas que pueden ocupar esa mediapunta. Sucic, Zakharyan y el promocionado Goti pelearán por minutos en la medular. El que parte con ventaja es Luka Sucic, que afronta su segunda temporada como realista después de aterrizar el pasado verano procedente del Salzburgo. El croata quiere dar un paso adelante después de dejar detalles de calidad y demostrar el tipo de futbolista que puede ser.

La Real abonó diez millones de euros al conjunto austríaco y a sus 22 años todavía tiene que progresar, aunque ha dado muestra de sus muchas virtudes. El balcánico ha demostrado que tiene una facilidad pasmosa para armar la pierna izquierda buscando remates desde larga distancia como atesoró en el gol ante el Atlético de Madrid. Sucic dibujó una parábola perfecta para empatar el partido superando a Oblak con uno de los goles de la temporada. Podía haber terminado con varios más, pero el croata se encontró varias veces con la madera.

Bloqueados A la Real de Imanol le costó un mundo encontrar huecos en defensas que proponían un bloque bajo

También tiene capacidad para conducir con balón. Esos primeros metros son letales y es muy difícil de parar. Sin embargo, el Sucic más peligroso siempre será cuando esté cerca del área puesto que tiene gol. De hecho, en el Salzburgo jugaba como '10' cuando eran otros compañeros los que le escoltaban por detrás. Si consigue soltarse y comenzar a meter pases por dentro, Sergio habrá ganado a un futbolista muy importante para la próxima temporada. Recuperado de su dolencia que le mantuvo semanas fuera de combate, más si cabe cuando forzó pese a tener un esguince de rodilla, comenzará la pretemporada el lunes 14.

Otro de los que puede ocupar esa demarcación es Zakharyan, aunque con el ruso ocurre que todavía no se sabe qué tipo de futbolista es. Sin darnos cuenta entra en su tercera temporada con la Real cuando el pasado curso solo pudo disputar 78 minutos por una grave lesión en el tobillo y una rotura muscular. En la única aparición seria que tuvo marcó un golazo ante el Leganés, estuvo cerca de hacer otros dos y dio una asistencia. El problema es que sufrió una rotura muscular y dijo adiós a la temporada.

Zakharyan también ha demostrado tener buenas cualidades, aunque con el ruso el problema es su falta de continuidad. El diestro tiene un importante golpeo de balón, útil también en el balón parado, pero ha estado tan poco disponible que algunos aficionados incluso no lo han echado en falta. Sin olvidarse de que también puede jugar escorado por la izquierda como en sus inicios como realista, Sergio también tiene que dilucidar si es un interior más adelantado o un falso extremo que arranca por la izquierda como lo hacía en Rusia. Recuperarle, en todo caso, sería una noticia clave. La Real invirtió 12 millones de euros por un jugador de mucha calidad, pero de momento intermitente. En el club siguen creyendo mucho en sus cualidades.

Goti, el más '10' de todos

El que parte con más distancia que recorrer porque todavía no ha debutado en liga con la Real es Mikel Goti que, sin embargo, es el que más encaja junto a Brais en esa posición de mediapunta que busca el club. El futbolista de Gorliz dará el salto al primer equipo obteniendo dorsal y aspira a tener los minutos que mereció el pasado curso pero que Imanol no le dio.

El zurdo ha cuajado una temporada sobresaliente en el Sanse siendo parte importante en el juego de Sergio, que ha sabido extraerle el jugo necesario para que se haya visto un filial eléctrico en tres cuartos de campo. Goti es el que más se aproxima a esas características de mediapunta, capaz de repetir pases o lanzar a los compañeros de ataque. El realista se ha hinchado a meter balones en profundidad a los extremos y delanteros del Sanse, aunque cuando al filial se le han encerrado también ha asumido ese rol de tratar de destruir por dentro. Un problema que la última Real de Imanol no supo solucionar al encontrarse una y otra vez con un muro.

Goti, además, ha dado un importante paso adelante en su apartado físico. Cuando aterrizó en Zubieta era un futbolista bonito pero todavía por hacer, aunque ha sido de la mano de Sergio cuando ha terminado de evolucionar y explotar. Conocer de primera mano al nuevo entrenador ya es un paso, aunque los minutos en la Real siempre están caros, más si cabe en una temporada en la que no habrá los ocho partidos de la fase de grupos de la Europa League. El de Gorliz comenzará la pretemporada el 14 de julio tras ascender con el Sanse en Zubieta. A sus 23 años, en el próximo curso apunta a tener oportunidades.