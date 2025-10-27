«Me tomaría un café con Guardiola solo por que me diera algún consejo»
San Sebastián
Lunes, 27 de octubre 2025, 09:49
- ¿Dónde vive?
- En Usurbil. Comparto piso con Arola Aparicio y Maren Lezeta. Nos llevamos bien. Somos de la misma edad y tenemos muchas ... cosas en común.
- ¿Un plan cuando tiene libre?
- Ir a Donostia. Me encanta. Viniendo de Sevilla, Málaga y Granada, soy más de ciudad que de campo y monte.
- ¿Betis o Sevilla?
- Soy del Betis, que es un equipo más humilde. Al Sevilla se le ve algo más pijo -risas-. Mi hermano Paul es del Sevilla. Tenemos nuestros piques en casa...
- De no haber sido futbolista habría sido...
- Profesora de educación física.
- ¿Tipo de música?
- Reguetón o música afro.
- ¿Una ciudad?
- Granada.
- ¿Un rincón de San Sebastián?
- La playa de La Concha.
- ¿Ya se ha bañado?
- No. Soy muy friolera -risas-.
- ¿El mejor consejo que le han dado?
- Que me ponga objetivos y nadie impida que los consiga.
- ¿Comida preferida?
-Las lentejas. Con chorizo y patatas. Con todo.
- ¿Bebida?
- Aquarius de naranja.
- ¿Otro deporte en el que destaque?
- Jugaba a voleibol en el colegio.
- ¿Un famoso con el que se iría a tomar un café?
- Guardiola. Simplemente por que me diera consejos para mejorar.
- ¿Una serie?
- Stranger Things.
- ¿Lo primero que hace al despertarse?
- Rezar.
- ¿De qué religión es?
- Cristiana.
- En su nevera nunca puede faltar...
- Uvas sin semillas.
- ¿Lo primero que mete en la maleta al ir de viaje?
- El pijama.
