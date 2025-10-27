«Me tomaría un café con Guardiola solo por que me diera algún consejo»

- ¿Dónde vive?

- En Usurbil. Comparto piso con Arola Aparicio y Maren Lezeta. Nos llevamos bien. Somos de la misma edad y tenemos muchas ... cosas en común.

- ¿Un plan cuando tiene libre?

- Ir a Donostia. Me encanta. Viniendo de Sevilla, Málaga y Granada, soy más de ciudad que de campo y monte.

- ¿Betis o Sevilla?

- Soy del Betis, que es un equipo más humilde. Al Sevilla se le ve algo más pijo -risas-. Mi hermano Paul es del Sevilla. Tenemos nuestros piques en casa...

- De no haber sido futbolista habría sido...

- Profesora de educación física.

- ¿Tipo de música?

- Reguetón o música afro.

- ¿Una ciudad?

- Granada.

- ¿Un rincón de San Sebastián?

- La playa de La Concha.

- ¿Ya se ha bañado?

- No. Soy muy friolera -risas-.

- ¿El mejor consejo que le han dado?

- Que me ponga objetivos y nadie impida que los consiga.

- ¿Comida preferida?

-Las lentejas. Con chorizo y patatas. Con todo.

- ¿Bebida?

- Aquarius de naranja.

- ¿Otro deporte en el que destaque?

- Jugaba a voleibol en el colegio.

- ¿Un famoso con el que se iría a tomar un café?

- Guardiola. Simplemente por que me diera consejos para mejorar.

- ¿Una serie?

- Stranger Things.

- ¿Lo primero que hace al despertarse?

- Rezar.

- ¿De qué religión es?

- Cristiana.

- En su nevera nunca puede faltar...

- Uvas sin semillas.

- ¿Lo primero que mete en la maleta al ir de viaje?

- El pijama.