Un tiro de cámara más elevado en el Z7

El flamante nuevo estadio de Zubieta, que acoge el espacio Izan, la sede del femenino, fue inaugurado en el mes de septiembre por el equipo ... de Arturo Ruiz en un partido de la Liga F, después de darse por concluidas las obras de mayor envergadura para su construcción que arrancaron a principios de 2023. Esto no quiere decir, sin embargo, que la Real Sociedad haya terminado su intervención en dicha instalación.

El club quiere mejorar la visión televisiva de los partidos que se juegan en el campo Z7 y por eso está trabajando en el montaje de unas estructuras que permitan ofrecer una nueva ubicación de las cámaras. Busca elevar las nuevas localizaciones donde se colocarán los operadores para poder obtener así un mejor tiro de cámara.

En la tribuna de prensa, en la zona opuesta a la grada, se aprecia ya la instalación de una plataforma en la que se pretende situar la nueva zona de cámara. En estos momentos, ésta se encuentra situada unos metros más abajo, lo que impide tener una panorámica óptima de lo que sucede sobre el césped.

Tal y como se observa en la imagen que acompaña a esta información, la actual disposición de la cámara no llega a ofrecer una imagen muy limpia de lo que ocurre en su misma banda. La posición de la pantalla del marcador obstaculiza la perspectiva y difícilmente se puede diferenciar la línea de banda.

Ampliar La imagen de televisión que ofrece la posición actual de la cámara en la que sobresale la pantalla del marcador. DAZN

El club considera que elevando la cota se obtendría una imagen más clara. Además, también se está valorando la instalación de unas torretas más altas cerca de las dos esquinas de ese mismo lateral donde se halla la tribuna de prensa para mejorar también la perspectiva de las cámaras que se coloquen en dicha zona.

El cometido de estas actuaciones es la de ofrecer una mejor visión televisiva de los partidos, pero también de paso cumplir los requisitos que impone LaLiga para poder albergar partidos de Segunda División en el estadio de Zubieta.

El Sanse juega en Anoeta sus partidos como local debido a que el remodelado campo no permite ofrecer la realización televisiva que exige el organismo presidido por Javier Tebas. Con estas correcciones que se están llevando a cabo el filial txuri-urdin podría empezar a jugar partidos en Zubieta. Los requerimientos de LaLiga son elevados porque esas mismas cámaras son las que se encargan también de aportar las imágenes al VAR con las que se analizan las jugadas que merecen una revisión por parte del árbitro principal.

El Sanse sigue en Anoeta

De momento, el equipo femenino de la Real será el único que siga utilizando el campo para disputar sus partidos oficiales. El Sanse continuará en Anoeta. No se puede descartar incluso que en el caso de recibir la autorización de la propia LaLiga para albergar partidos de Segunda en Zubieta, el club siguiera priorizando el campo de Amara como sede habitual de los encuentros del filial.

Por último, cabe recordar también que el estadio de Zubieta contará con espacios de hostelería que todavía están pendientes de ser abiertos al público.