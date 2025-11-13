Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nueva estructura que irá en la parte superior de la tribuna de prensa. I.T.

Real Sociedad

Un tiro de cámara más elevado en el Z7

La Real trabaja en la instalación de unos soportes que permitan ofrecer una mejor visión televisiva de los partidos que se juegan en el nuevo campo de Zubieta

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El flamante nuevo estadio de Zubieta, que acoge el espacio Izan, la sede del femenino, fue inaugurado en el mes de septiembre por el equipo ... de Arturo Ruiz en un partido de la Liga F, después de darse por concluidas las obras de mayor envergadura para su construcción que arrancaron a principios de 2023. Esto no quiere decir, sin embargo, que la Real Sociedad haya terminado su intervención en dicha instalación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  8. 8 «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: Â«Ni los del propio pueblo pueden pronunciarloÂ»
  10. 10

    El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de la Diputación por el requisito del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un tiro de cámara más elevado en el Z7

Un tiro de cámara más elevado en el Z7