Sin tiempo para digerir ni recuperar fuerzas, Old Trafford dictará sentencia en seis días. Real y Manchester United jugaron un mal partido, cada uno con ... sus respectivos problemas, ahora mismo bastantes, y lo cierto es que pudieron ganarlo cualquiera de los dos. Pero el fútbol es inteligente y se reserva un segundo combate que obligatoriamente será mejor que el primero. Es prácticamente imposible que el nivel futbolístico sea menor. La Real deberá ganar en el Teatro de los Sueños, algo que ya hizo en noviembre de 2022, o superar por fin una tanda de penaltis si quiere estar en los cuartos de final de la Europa League. El primer paso es creer que es posible.

En el tramo final del choque, cuando el oxígeno ya no alcanzaba debidamente los músculos, lo que latió fue el corazón, sentimiento imprescindible en este tipo de eliminatorias gigantescas. Óskarsson tuvo por partida doble vestirse de héroe, pero la primera golpeó con la derecha el caramelo de Becker cuando había que meter la zurda, algo que sí hizo justo después en el zurriagazo que desvió Onana. Los de Imanol llegan muertos de cansancio a este tramo final del maratón, pero vivos y con la posibilidad de cargarse al United en Mánchester. No es poco visto lo visto ayer.

Como se esperaba, esta vez no salió la Real en tromba a por el United, quizás por el frío ambiente vivido en Anoeta hasta que Kruzliak señaló penalti en el minuto 68. Eliminatoria europea ante los 'red devils' y la sensación era de que tan solo se disputaba un partido más. Cuando las piernas no van, la cabeza tampoco fluye y al equipo le costó una barbaridad generar juego. Un par de arrancadas de Sucic, y poco más que llevarse a la boca. Los dátiles de Aguerd y Mazraoui, quizás. El juego se detuvo en el minuto veinte para que los dos musulmanes ingirieran comida como permite la UEFA. La primera mitad de ambos equipos fue pobre. El Manchester amenazó con un disparo flojo de Garnacho, aunque sí dispuso de una triple acción para adelantarse. Aritz, mal colocado con Dorgu, sacó dos veces bajo palos los remates de Bruno y Zirkzee. Otro pase del portugués encontró la cabeza de Dalot con Remiro a media salida. Por suerte, no acertó.

Sin noticias ofensivas de la Real, obcecada en tratar de entrar por dentro ante la muralla inglesa formada por Yoro, De Ligt, Mazraoui y el intenso Casemiro, más pesado que una mosca en verano en un camping cualquiera. Kubo era el hombre más desequilibrante, pero los de Imanol fueron incapaces de asomarse a la meta del valiente e impredecible Onana. «Tú, mi droga más dura», de Doctor Deseo cantó la txaranga del descanso. Y tanto... porque el partido estaba siendo un suplicio para el espectador.

Arreón inesperado

No estaba la Real para correr demasiado, y en un contragolpe inglés se juntaron los buenos. Brais no hizo falta a Casemiro y el balón fue a parar a Garnacho, que levantó la cabeza para dejar solo a Zirkzee. El remate, sin potencia y al centro, no pudo repelerlo un Remiro mal colocado bajo palos. Lo merecían los británicos sin hacer nada del otro mundo.

Pero cuando parecía que la Real y el partido morían, el rezo de Aguerd antes de comer cada dátil surtió efecto. El marroquí remató de cabeza un córner al brazo extendido de Bruno, que cometió un error de pardillo levantando el brazo por encima del hombro. Nadie en directo pidió penalti, pero el mirón del VAR sí apreció la infracción del portugués. Regalo caído del cielo para que Oyarzabal marcara en el arte desde los once metros engañando a Onana.

Movió ficha Imanol colocando al eibarrés en su sitio, a un delantero centro como referencia y a un extremo a pierna natural que sabe poner centros adelantados. El fútbol está inventado y muchas veces nos volvemos locos rizando el rizo. Óskarsson tuvo la gloria en sus pies gracias a un pase delicioso de Becker pero, molestado por Yoro, en vez de golpear con la zurda lo hizo con la derecha sin encontrar portería. Tuvo una más, un misil brillantemente frenado por Onana tras pase descomunal desde la izquierda de Oyarzabal. Ahí, donde siempre hizo daño y se convirtió en un futbolista superlativo. El envío, con mimo por encima del central, terminó con un disparo seco del islandés, enrabietado por la ocasión anterior fallada. No dio para más un encuentro malo. Claro que se puede eliminar al Manchester United, pero hay que creérselo...