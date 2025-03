Imanol: «Hemos sabido sufrir y llegamos vivos a la vuelta. ¿Por qué no vamos a ganar allí?»

Imanol se ha mostrado contento en la sala de prensa del Reale Arena. El empate y los últimos minutos de la Real le ha dejado ... un buen sabor de boca. «Ha podido pasar de todo. Hay que disfrutar de esto y darle valor. Estoy muy orgulloso de cómo ha competido el equipo. La eliminatoria no será fácil, por calidad, velocidad y físico el Manchester es un gran equipo, pero por qué no. Tenemos opciones y hay que apurarlas».

El técnico ha valorado la capacidad de los suyos para saber sufrir en los malos momentos. «Es una eliminatoria contra un grande y hay que vivir todos los momentos. Hemos sabido sufrir en momentos puntuales y luego intentar, después del empate con ocasiones, ganar el partido. Se trata de competir en los momentos buenos y en los malos también. Estoy contento por cómo hemos competido y porque seguimos estando vivos».

Cree que las dificultades que encontró su equipo para imponer su estilo durante buena parte del partido han sido más mérito del rival que demérito txuri-urdin. «No hay que olvidar el poderío del rival a nivel de estructura y calidad técnica. Está al nivel de los mejores. Nos han obligado a hacer todo bien. Es un equipo que en Premier está mereciendo mucho más. Es un auténtico equipazo, de los mejores de Europa. Cuando se juntan y trabajan defensivamente es muy complicado. Tienes que estar muy fino y tener mucha velocidad. Estoy contento por cómo hemos competido. Estar cerca de ganar hay que darle mucho valor. Los cambios nos han dado energía y verticalidad, que es lo que nos estaba faltando. En la primera parte nos ha faltado atacar la última línea y por eso no hemos generado tantas ocasiones. Nos ha faltado buscar más portería en zona de tres cuartos. Para sacar el centro o para finalizar para evitar sus transiciones ofensivas. En la segunda parte hemos estado mejor y hemos finalizado más para que no transitaran tan fácil como en la primera».

Imanol confía en los suyos para el encuentro de vuelta. «Tenemos enfrente a uno de los favoritos para ganar la Europa League, pero ya ganamos en Old Trafford hace dos años y viendo los últimos minutos que hemos jugado, ¿por qué no vamos a hacerlo otra vez? Nos estamos jugando unos cuartos de final contra un Manchester. Ir con la eliminatoria viva y pensando en que podemos pasar me hace sentirme muy orgulloso».

En lo que se refiere a los nombres propios ha señalado que «Zubimendi llegaba justo por la cantidad de partidos y hay que esperar a ver cómo recupera estos días para el partido del Sevilla» y ha destacado el rendimiento que ha ofrecido su sustituto Turrientes. «Queremos competencia. Estoy contento porque no era fácil al llevar tiempo sin jugar de titular y era difícil con lo que había enfrente. Ha jugado con mucha personalidad, que es lo que le pido. Estoy contento porque me gusta que no echemos en falta a los que no están».

Sobre la suplencia de Aramburu en favor de Aritz ha señalado que «acabó con molestias el último partido y he pensado en cómo podía darse el partido. Aritz nos podía dar experiencia y seguridad al defender».

Mirando al encuentro ante el Sevilla, y preguntado por cómo han acabado Oyarzabal y Aguerd, ha dicho que «quiero reunirme con ellos y esperar a mañana. Es cuando aparecen todas las dolencias. Hay muchos jugadores que han acabado muy justos por el nivel que te exigen estos partidos. Si ya había cansancio acumulado, ahora más. Y viene un Sevilla que nos va a exigir lo suyo».