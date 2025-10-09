Sucic busca recuperar con Croacia el protagonismo perdido en la Real Sociedad

No ha sido el inicio de temporada deseado por la Real Sociedad en general ni de Luka Sucic en particular. El croata, que afronta su ... segunda campaña como realista, estaba llamado a ser uno de los pilares del equipo de Sergio , pero de momento apenas está disfrutando de protagonismo en los planes de juego del técnico irundarra, que se está decantando por otras piezas para conformar su centro del campo en sus primeros meses en el banquillo.

El croata solo ha participado en cuatro partidos transcurridas las primeras ocho jornadas ligueras. Solo uno de ellos como titular, ante el Espanyol. En otros tres encuentros se ha quedado en el banquillo y no ha tenido la oportunidad siquiera de vestir de corto, mientras que en uno más, ante el Real Madrid, causó baja por fiebre. En total, acumula 123 minutos de juego en la presente campaña. Es el decimosexto de la plantilla en cuanto a presencia en el campo.

No está siendo protagonista en este inicio de curso, pero está situación en la Real no le ha impedido volver a ser llamado por la selección de Croacia para disputar los dos partidos de clasificación para el Mundial de la presente ventana FIFA ante la República Checa y Gibraltar.

El seleccionador Zlatko Dalic ha vuelto a convocar al realista, esta vez le ha incluido en la lista final en el último momento, después de dejarle fuera en la anterior citación de septiembre. Entonces fue castigado por acudir a la boda de su hermana en la ventana internacional de junio y perderse un choque con el combinado balcánico.

Su regreso al combinado nacional puede suponer una importante inyección de moral en estos momentos para el jugador. Sucic es un fijo en la selección ajedrezada, más allá del mencionado episodio que vivió hace unos meses, mientras no termina de arrancar en su segundo curso como txuri-urdin. Por este motivo, ahora mismo en Croacia puede encontrarse con los minutos que no está disponiendo en la Real.

Se da la circunstancia de que en los dos próximos compromisos internacionales, empezando por el de hoy (20.45 horas) ante la República Checa, Sucic podría superar la cantidad de minutos que lleva disputados con el conjunto blanquiazul en estos primeros meses de competición. Es difícil, pero no imposible. Si consigue jugar algo más de una hora en cada uno de los dos enfrentamientos ya habrá rebasado el tiempo de juego que lleva coleccionado a las órdenes de Sergio Francisco.

Zakharyan, sin selección

Sucic no es el único realista con un importante déficit de minutos en este inicio de Liga. Zakharyan es otro de los damnificados por la gran cantidad de centrocampistas en nómina que hay en la plantilla. El ruso, como el croata, había sido incluido en la prelista de su selección para disputar dos amistosos en los próximos días, pero no ha superado el último corte en la convocatoria ofrecida por su seleccionador, el exrealista Karpin y finalmente no ha viajado a Rusia. Se ha quedado trabajando en Zubieta.