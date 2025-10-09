Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sucic, ayer en el entrenamiento con Croacia. HNS
Real Sociedad

Sucic busca recuperar con Croacia el protagonismo perdido en la Real Sociedad

Si juega algo más de una hora ante la República Checa y Gibraltar superará los minutos que lleva disputados como realista en este inicio de curso

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:02

Comenta

No ha sido el inicio de temporada deseado por la Real Sociedad en general ni de Luka Sucic en particular. El croata, que afronta su ... segunda campaña como realista, estaba llamado a ser uno de los pilares del equipo de Sergio , pero de momento apenas está disfrutando de protagonismo en los planes de juego del técnico irundarra, que se está decantando por otras piezas para conformar su centro del campo en sus primeros meses en el banquillo.

