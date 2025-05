El staff más numeroso para Sergio y las seis áreas de trabajo en las que incidirá Bretos

Zubieta está sufriendo en las últimas semanas una metamorfosis importante teniendo en cuenta que con la salida de Roberto Olabe, el hombre que más poder ... ha tenido a nivel deportivo en la historia reciente de la Real, ya es pasado. Erik Bretos lleva trabajando siete años a su lado y está «preparado para coger el relevo», pero sus funciones ahora son mucho más amplias y queda trabajo por hacer. Zubieta, el «corazón de la Real» como verbalizó Aperribay, va a ser diferente en los próximos meses puesto que en todos los estamentos del club y en la mayoría de departamentos se van a dar cambios, más de los esperados en un principio. Toca ponerse manos a la obra.

Todo ese trabajo que realizan cientos de personas que están en la casa es fundamental, pero Erik Bretos está teniendo que recomponer un puzle gigante. Al menos ya conocía desde noviembre que iba a ser el director de fútbol realista por lo que tiene mucho tiempo ganado. Ese cambio está representado también en los primeros entrenadores del club. Los cuatro primeros equipos blanquiazules cambiarán de técnico el año que viene. Sergio coge las riendas del primer equipo mientras que Ansotegi liderará el filial. A su vez los banquillos de la Real C y el juvenil de División de Honor se quedan del mismo modo huérfanos.

Pero para cambios, el que sufrirá el staff del primer equipo. Sergio tendrá en su poder once piezas diferentes con las que formar un equipo de trabajo y solo tres integrantes se mantienen respecto al grupo de trabajo de Imanol. Iosu Rivas será el asistente coordinador mientras hay que confirmar un «asistente equipo propio» que llegará desde fuera de Zubieta. Ese movimiento era previsible.

El organigrama del primer equipo JOKIN APERRIBAY Presidente SERGIO FRANCISCO Entrenador ERIK BRETOS Director deportivo IOSU RIVAS Asistente coordinador ? Asistente equipo propio XABIER RUIZ DE OCENDA Asistente desarrollo individual JOSÉ RODRÍGUEZ Asistente balón parado DAVID CASAMICHANA Preparador físico JON ALEMÁN Entrenador de porteros HÉCTOR IBÁÑEZ Analista equipo rival IMANOL IBARRONDO Coach XABI VALENCIA Médico NATALIA IBÁÑEZ Nutricionista GORKA LARREA Atención al jugador

Sin embargo, habrá caras diferentes puesto que el puesto de asistente de desarrollo individual lo ocupará Xabier Ruiz de Ocenda, llegado desde el Örgryte IS sueco, club al que la Real nutrió con parte de su metodología. Imanol Ibarrondo regresa al club como coach, Xabi Valencia deja el servicio médico del Eibar para cubrir el hueco dejado por Barrera mientras que Natalia Ibáñez, nutricionista del Sanse, también promociona.

A este numeroso staff hay que sumar dos nuevas figuras que antes no había: Gorka Larrea como «atención al jugador» y José Rodríguez, un joven grancanario titulado en periodismo que será el encargado de las acciones a balón parado. Con pasado en la UD Las Palmas y el Midtjylland entre otros equipos, su último trabajo lo realizó en el Aston Villa de Unai Emery, logrando unos resultados importantes desde la pelota parada. El conjunto inglés viene de ser el equipo que más goles ha conseguido de estrategia junto al City con 25 tantos. Por poner en una escala, la Real de Imanol esta temporada se ha quedado en 35 goles en Liga. De hecho, los realistas tienen mucho margen de mejora en esta faceta puesto que la Real solo ha hecho dos goles en este tipo de jugadas.

Pacheco marcó de cabeza ante el Maccabi en Belgrado tras córner de Sergio mientras que Zubimendi puso por delante a la Real en Vallecas rematando de primeras con la derecha otro gran saque de esquina. Aquí también se podrían añadir los dos goles de Sergio Gómez de falta directa en la que no participa ningún compañero. En ese sentido, la Real puede exprimir a José Rodríguez puesto que dispone de tres zurdas de calidad para marcar las diferencias. Sergio Gómez, Brais Méndez y Take Kubo, en ese orden, fueron los encargados de botar las acciones a balón parado.

Durante la presentación como nuevo entrenador, Sergio quiso poner en valor el nuevo fichaje. «Con José tendremos una mirada sobre el balón parado que entendemos que es clave. Es una persona muy preparada que viene con una energía gigante», verbalizó el irundarra. En un fútbol tan igualado las jugadas de estrategia son vitales.

Bretos y su equipo

El nuevo director de fútbol fue preguntado en su presentación sobre si habrá un «Bretos de Bretos», en referencia a esa figura de fichador que ocupó él durante la etapa de Roberto Olabe. «Es algo que vengo pensando mucho y no tanto en el fichador, sino en cómo rodearme. Es algo que he aprendido en la Real: aquí se trabaja en equipo. Vengo pensando durante mucho tiempo cómo conformar el mejor equipo a mi alrededor», arrancó el donostiarra, que dará continuidad al formato de trabajo que tenía Olabe aunque dará un giro de tuerca más. «Tengo claro que quiero continuar con muchas cosas que se hacen hoy en la Real pero a partir de ahí tengo también claro que quiero generar seis áreas fundamentales dentro del club».

Bretos comenzó a desgranar cada área que, en todo caso, todavía tiene que darles forma y rematarlo en las próximas semanas. «Una primera área de estrategia y luego 4 áreas en base a dos procesos. De captación a desarrollo, de cuando fichamos al jugador y lo desarrollamos; y otro proceso que es el de la disponibilidad al rendimiento. Es decir, de cuando tenemos al futbolista sano a cómo le sacamos el máximo rendimiento. Y por último, una sexta área de soporte. Ese es mi plan, tener ahí un coordinador de las distintas áreas. Mi equipo y del cual me voy a rodear», aclaró.

Sin olvidarse de sus raíces. «Yo tengo vocación por el scouting, eso no lo voy a esconder nunca y es algo que me va a acompañar, pero a su vez ahora tengo claro que tengo unos quehaceres nuevos y diferentes y que son más. Tengo gente importante para mí en el scouting como Abel Rojas y Guillermo Valverde y muchos otros ojeadores. Me han acompañado todos estos años y quiero seguir rodeado de ellos porque estoy convencido de que me van a ayudar mucho».