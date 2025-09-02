Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soler en la rueda de prensa de su presentación Gorka Estrada

Soler: «Merino me dijo que tenía envidia y que iba a disfrutar en la Real»

El valenciano ha confesado que las conversaciones con el club txuri-urdin no vienen únicamente de este año y confía en «recuperar mi mejor versión»

Álvaro Guerra

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:14

Carlos Soler y Yangel Herrera ya han sido presentados oficialmente como nuevos jugadores de la Real Sociedad, tras un intenso cierre de mercado. Ambos centrocampistas ... refuerzan la medular txuri-urdin y aterrizan en Donostia para ayudar a construir un proyecto competitivo y ambicioso con el objetivo de volver a competiciones europeas

diariovasco Soler: «Merino me dijo que tenía envidia y que iba a disfrutar en la Real»

