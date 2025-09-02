Soler: «Merino me dijo que tenía envidia y que iba a disfrutar en la Real»

Carlos Soler y Yangel Herrera ya han sido presentados oficialmente como nuevos jugadores de la Real Sociedad, tras un intenso cierre de mercado. Ambos centrocampistas ... refuerzan la medular txuri-urdin y aterrizan en Donostia para ayudar a construir un proyecto competitivo y ambicioso con el objetivo de volver a competiciones europeas

Soler ha admitido que «la Real es el mejor lugar para recuperar mi mejor versión». Además, el valenciano ha confesado que «estos años fuera han sido bonitos pero deportivamente no ha sido lo que yo quería. Por eso tomé la decisión de venir aquí».

Carlos Soler coincidió muchas veces en la selección española con Mikel Oyarzabal, Merino y Zubimendi, «tres jugadores magníficos». De hecho, hay una foto en los juegos olímpicos que enamoró a todos los aficionados txuri-urdines, cuando en aquel momento el jugador aún militaba en el Valencia, lugar donde mostró su mejor versión como futbolista. El centrocampista ha admitido que con dos de ellos ha tenido conversaciones antes de fichar por la Real. Concretamente con Merino y Oyarzabal. Parece que el recuerdo del navarro en la Real Sociedad es imborrable. Así se lo hizo saber a Soler, mediante una conversación, donde Merino le confesó que «tenía envidia de mi y que iba a disfrutar mucho aquí, en un gran club». Además, el ya exjugador del PSG ha subrayado «la facilidad» con la que ha tomado la decisión de aterrizar en Donostia, tras hablar con su «compañero de habitación en la selección», Mikel Oyarzabal. «Una vez me cambié la camiseta con los tres (Merino, Zubimendi y Oyarzabal) y las tengo bien guardadas. Ojalá que mi nombre pueda estar en la historia de la Real al igual que están los suyos», ha concluido.

Ampliar Merino, Oyarzabal, Soler y Zubimendi posan juntos en Tokio tras conseguir la medalla de plata en los Juegos

Un fichaje largamente esperado

Soler ha querido destacar durante su presentación que «no solo este año, sino que desde hace tiempo la Real Sociedad ya me venía siguiendo y los contactos eran mutuos. No se pudo dar en otros mercados, pero este verano el club apostó por mi fuerte y, aunque haya sido a final de mercado, estoy muy agradecido». El centrocampista valenciano ha subrayado que su llegada responde a una voluntad de ambas partes y una apuesta decidida por parte del club, «que ha puesto todo y más para que yo esté aquí».

En cuanto a su estado físico, el valenciano ha explicado que se encuentra «perfecto para empezar» a pesar de que no ha podido disputar minutos esta temporada. El propio jugador es consciente de que le falta rodaje. «Llego justo en el parón y puedo prepararme bien», ha comentado.

El internacional absoluto ha repasado su polivalencia y su encaje en el sistema de Sergio. «He demostrado que puedo jugar en muchas posiciones, aunque la idea principal es hacerlo por dentro, así como hablé con el míster», ha enlazado.

El jugador está como loco por pisar ya el césped de Anoeta rodeado de toda la afición txuri-urdin. «Tengo muchísimas ganas. Ojalá pronto sienta el calor de Anoeta, donde además debuté en Primera con el Valencia», ha concluído.

La Real apostó por la juventud y un potencial por explotar el año pasado a la hora de contratar y este año ha preferido fichar experiencia contrastada con Caleta-Car, Guedes, Soler y Yangel Herrera. El valenciano firma hasta 2029 y espera que sean «unos años muy bonitos y que mi nombre pueda estar en la historia de la Real».