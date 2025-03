Sigue en directo el Real Sociedad - Valladolid

13:36

Álvaro Rubio: «Estamos compitiendo muy bien»

Álvaro Rubio, entrenador del Valladolid, en DAZN

Elección de Rafús como portero

«He hablado con los dos Hemos consensuado con los dos dos y para adelante».

Opciones

«Creo que cada vez está más cerca la victoria. Los resultados no son buenos y no debemos centrarnos en eso. Ha habido una mejoría desde que estamos nosotros. Estamos compitiendo muy bien, afrontamos muy bien los partidos. Ojalá nos dé para conseguir hoy la victoria».

Los castigados

«Me demuestra que puede estar. Desde el primer día que llegué, dije que no me gusta tener gente apartada y se entrenaron con todos. Kennedy ha estado enfermo y no ha podido entrenar con el grupo dos días esta semana. Amath me ha demostrado quiere estar».