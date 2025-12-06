Sigue el Alavés - Real Sociedad en directo

14:48

Comida de directivas: «Los dos equipos necesitamos los puntos»

Ambas directivas han compartido comida en la previa del partido en el restaurante Zaldiaran de la capital alavesa. Los presidentes Jokin Aperribay y Alfonso Fernández de Trocóniz han presidido este encuentro que pone de manifiesto la buena relación entre ambos clubes.

Aperribay: «Es un derbi, pero todos los partidos son importantes para todos los equipos. Los dos equipos queremos ganar, los dos equipos necesitamos los puntos y va a ser un partido disputado».

Fernández de Trocóniz: «Va a ser un partido muy disputado, la Real es un grandísimo equipo y no va a ser fácil. Vienen de jugar bien ante el Villarreal y nosotros ante el Barcelona. El pronóstico... soy malo haciendo pronósticos, pero espero que el Alavés gane».