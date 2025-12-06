Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sigue el Alavés - Real Sociedad en directo

Los de Sergio quieren volver a sumar en liga tras la derrota del pasado fin de semana en casa ante el Villarreal

Iker Valverde
Alexis Algaba

Iker Valverde y Alexis Algaba

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:49

Actualizado Hace 1 minuto

La Real Sociedad busca volver a sumar en liga tras la derrota del pasado fin de semana en Anoeta ante el Villarreal (2-3) que rompió una racha de cinco partidos sin conocer la derrota. El partido en Medizorrotza ante el Alavés se presenta como vital para volver a recuperar la senda positiva en el torneo de la regularidad.

14:48

Comida de directivas: «Los dos equipos necesitamos los puntos»

Ambas directivas han compartido comida en la previa del partido en el restaurante Zaldiaran de la capital alavesa. Los presidentes Jokin Aperribay y Alfonso Fernández de Trocóniz han presidido este encuentro que pone de manifiesto la buena relación entre ambos clubes.

10:57

La previa, por Beñat Barreto

Como siempre, pueden amenizar los minutos previos al derbi leyendo la mejor previa del duelo, que la firma el cronista de DV de la Real, Beñat Barreto.

En busca del inicio de otra buena racha 

10:56

Arratsalde on!

¡Buenas tardes!

¿Qué tal marcha el sábado? Desde DV esperamos que estén disfrutando del puente de diciembre (los que puedan) y que el resto pueda al menos llevarse un buen sabor de boca con la victoria de la Real Sociedad en Mendizorrotza.

