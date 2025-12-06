Sigue el Alavés - Real Sociedad en directo
Los de Sergio quieren volver a sumar en liga tras la derrota del pasado fin de semana en casa ante el Villarreal
Iker Valverde y Alexis Algaba
San Sebastián
Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:49
La Real Sociedad busca volver a sumar en liga tras la derrota del pasado fin de semana en Anoeta ante el Villarreal (2-3) que rompió una racha de cinco partidos sin conocer la derrota. El partido en Medizorrotza ante el Alavés se presenta como vital para volver a recuperar la senda positiva en el torneo de la regularidad.
14:48
Comida de directivas: «Los dos equipos necesitamos los puntos»
Ambas directivas han compartido comida en la previa del partido en el restaurante Zaldiaran de la capital alavesa. Los presidentes Jokin Aperribay y Alfonso Fernández de Trocóniz han presidido este encuentro que pone de manifiesto la buena relación entre ambos clubes.
Aperribay: «Es un derbi, pero todos los partidos son importantes para todos los equipos. Los dos equipos queremos ganar, los dos equipos necesitamos los puntos y va a ser un partido disputado».
Fernández de Trocóniz: «Va a ser un partido muy disputado, la Real es un grandísimo equipo y no va a ser fácil. Vienen de jugar bien ante el Villarreal y nosotros ante el Barcelona. El pronóstico... soy malo haciendo pronósticos, pero espero que el Alavés gane».
10:57
La previa, por Beñat Barreto
Como siempre, pueden amenizar los minutos previos al derbi leyendo la mejor previa del duelo, que la firma el cronista de DV de la Real, Beñat Barreto.
En busca del inicio de otra buena racha
10:56
Arratsalde on!
¡Buenas tardes!
¿Qué tal marcha el sábado? Desde DV esperamos que estén disfrutando del puente de diciembre (los que puedan) y que el resto pueda al menos llevarse un buen sabor de boca con la victoria de la Real Sociedad en Mendizorrotza.
Derbi vasco este sábado en horario de siesta. Pero esperemos que a los de Sergio les sienta mejor la hora de este duelo (16.15 horas) que el de plena comida del pasado domingo, cuando el equipo cayó ante el Villarreal en casa (2-3) rompiendo así la racha de cinco duelos sin conocer la derrota en Liga. Tras pasar ronda en Copa ante el Reus el pasado miércoles (0-2) todos los ojos están puestos en sumar de tres en liga.
La Real lleva desde septiembre sin perder fuera de casa. El Alavés solo ha sumado tres de los últimos 15 puntos en liga pero se encuentra a solo uno de los donostiarras, 16 puntos por 15, por lo que la victoria esta tarde podría abrir brecha con los babazorros.
Con todos estos mimbres, no se despisten que ¡arrancamos!
-
