El Sevilla de Matías Almeyda, un equipo de toma y daca

El Sevilla ha recuperado su identidad con la llegada a su banquillo del argentino Matías Almeyda. Atrás queda aquel equipo ganador de varias Europa League ... y ese conjunto que peleaba año tras año por meterse en la Champions League. La falta de ingresos por competiciones europeas, sumado a fichajes y sueldos desorbitados por futbolistas que no han funcionado llevaron al club casi a la ruina hasta tal punto de que en las últimas temporadas ha coqueteado con el descenso a Segunda División. La pelea institucional también está influyendo en el proyecto, por eso la calma que transmite Almeyda está permitiendo que el Sevilla vaya recuperando su cara.

Eso sí, sus partidos son de toma y daca, algo que en la actualidad precisamente quizás no le convenga a la Real. En los encuentros de este Sevilla siempre suceden cosas y paradógicamente se encuentran más cómodos lejos del Sánchez Pizjuán que compitiendo como local. La presión de su propia afición le está llevando a ser un equipo temido como visitante hasta tal punto de que es el tercer mejor equipo cuando juega lejos de su casa. Con nueve puntos sumados se coloca por detrás del Real Madrid y Barcelona, pero lo cierto es que los hispalenses han disputado un encuentro menos. En definitiva, mañana visita Anoeta un conjunto de entidad al que hay que ganar para revertir la situación.

Sus últimos tres choques fuera del Pizjuán se cuentan por victorias. El Sevilla se ha impuesto a Girona (0-2), Alavés(1-2) y Rayo Vallecano (0-1) mientras que solo ha cedido puntos en San Mamés en la primera jornada de Liga y eso que tocaron la victoria con los dedos. Los rojiblancos se adelantaron 2-0, pero el Sevilla empató el partido y tuvo bastantes más ocasiones para hacer el tercero antes del gol de Robert Navarro. Sus encuentros como visitante se han convertido en un auténtico correcalles que choca frontalmente con el fútbol control que viene proponiendo la Real, si bien es cierto que ante el Celta los de Sergio sí que mantuvieron ese intercambio de golpes y en caso de que hubiesen tenido algo más de acierto hubiesen salido victoriosos.

Vuelta a la defensa de cuatro

El Sevilla se encuentra muy cómodo en ese contexto puesto que es uno de los equipos que más goles ha hecho con 16 en nueve partidos, casi una media de dos tantos por encuentro. Por otro lado, también sufre en área propia porque ha recibido 14 goles, uno más que una Real que es decimoctava en la clasificación.

Almeyda perdió la pasada jornada a Azpilicueta, el defensor con más experiencia que le estaba dando liderazgo en la parcela defensiva. Sin el navarro todo hace indicar que el equipo volverá a la línea de cuatro cuando se estaba mostrando cómodo con tres centrales y dos carrileros largos como Suazo y Carmona. El técnico también tiene en la enfermería a otra pieza indispensable para su idea como Batiste Mendy mientras que Nianzou, otro central, es seria duda también apunta a no recalar en Donostia. El Sevilla, un equipo venido a menos pero igual de peligroso que siempre.