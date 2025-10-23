Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
Matías Almeyda, nuevo entrendor del Sevilla, durante un partido esta temporada EFE
Real Sociedad

El Sevilla de Matías Almeyda, un equipo de toma y daca

El conjunto hispalense ha recuperado la identidad con la llegada del técnico argentino y es el tercer mejor visitante de la Liga

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:04

Comenta

El Sevilla ha recuperado su identidad con la llegada a su banquillo del argentino Matías Almeyda. Atrás queda aquel equipo ganador de varias Europa League ... y ese conjunto que peleaba año tras año por meterse en la Champions League. La falta de ingresos por competiciones europeas, sumado a fichajes y sueldos desorbitados por futbolistas que no han funcionado llevaron al club casi a la ruina hasta tal punto de que en las últimas temporadas ha coqueteado con el descenso a Segunda División. La pelea institucional también está influyendo en el proyecto, por eso la calma que transmite Almeyda está permitiendo que el Sevilla vaya recuperando su cara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  3. 3

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  4. 4 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  5. 5 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  6. 6 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 Torre Satrústegui: Así será el hotel de lujo con una de las mejores vistas sobre San Sebastián
  10. 10 Retiran una pensión vitalicia de 2.987 euros a un albañil porque puede trabajar en otros oficios «exentos de tales esfuerzos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Sevilla de Matías Almeyda, un equipo de toma y daca

El Sevilla de Matías Almeyda, un equipo de toma y daca