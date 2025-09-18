Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goazen Reala!

«A Sergio le va a costar quitar a Marín, pero prescindir de Brais es un lujo»

Los periodistas de El Diario Vasco analizan en Goazen Reala! el mal comienzo de la Real Sociedad en liga, a la espera del choque que le enfrentará este viernes al Betis

Maite Jiménez
Beñat Barreto
Ángel López

Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:02

La Real Sociedad no ha comenzado bien la temporada con Sergio como relevo de Imanol. El técnico de Irun le ha dado una nueva impronta al equipo pero los resultados no están acompañando en las primeras jornadas. Los números no engañan: el club txuri-urdin apenas suma dos puntos en las cuatro primeras jornadas de liga, de ahí que urge sumar de tres en tres para evitar caer a puestos de descenso.

De ello dan buena cuenta Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López, quienes analizan en Goazen Reala! cuáles son los motivos que han llevado al equipo a no conocer aún la victoria. Por todo ello, los periodistas de El Diario Vasco valoran si la Real necesita caras nuevas de salida. «A Sergio le va a costar quitar a Marín, pero prescindir de Brais es un lujo», valoran, destacando el papel que puede desempeñar el centrocampista gallego en el equipo.

