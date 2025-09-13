Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco.

Sergio: «¿Kubo? Está perfecto. Tendrá minutos para ganar el partido»

El técnico de la Real ha refrescado el equipo titular dando entrada a Guedes o Goti, entre otros, y espera cometer pocos errores apra evitar el castigo del Real Madrid

A. L.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:45

Sergio Francisco ha introducido varios cambios en el once titular para el duelo ante el Real Madrid y, entre otros, ha dejado en el banquillo a Take Kubo. Sergio, en declaraciones a Movistar en la previa del duelo, ha dejado claro que «Kubo está perfecto. Ha entrado en la convocatoria. Tuvo un episodio, pero le veo bien, pero seguro que tiene minutos para ganar el partido».

«Tengo una plantilla completa. Cada partido utilizaremos los jugadores que entendamos mejores para cada partido», ha explicado Sergio sobre el once elegido con las novedades de Goti o Guedes entre otros. «Debemos tener cuidado en las pérdidas y ser más eficaces en el momento de la pérdida y que nos generen menos. Debemos hacer un partido completo en todas las fases si queremos ganar», ha explicado sobre las claves del duelo de esta tarde ante el Real Madrid.

Sobre lo especial del duelo y de enfrentarse a Xabi Alonso, Sergio ha confesado lo «especial» de hacerlo en Anoeta. «Los dos hemos pasado mucho tiempo en Zubieta. Le deseo lo mejor. Lo está haciendo muy bien», ha apostillado Sergio.

