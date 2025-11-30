Sergio jugó en el filial del Villarreal hace 24 temporadas

La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida», cantaba el panameño Rubén Blades. Y en el fútbol, que es como la vida misma ... y para muchos algo bastante más importante, también hay historias curiosas. Como que el actual entrenador de la Real Sociedad vistió los colores del Villarreal hace casi un cuarto de siglo. Sergio sabe lo que es sumergirse en el submarino amarillo, aunque no se enfundó la camiseta del color del submarino de los Beatles. Fue una elástica roja y blanca.

Tenemos que retroceder más de dos décadas atrás, casi un cuarto de siglo, para enmarcar esta historia e ir a la temporada 2001/02. El Onda, equipo de Castellón, acababa de obtener un histórico ascenso a la Segunda División B, categoría de bronce ya desaparecida en la que actuó como filial del Villarreal. Fue un paso efímero, ya que no pudo mantener la categoría y descendió ese año. De hecho conservó hasta los colores originales rojo y blanco y no jugó de amarillo como lo hace el Villarreal.

Hacía apenas tres años que el 'submarino amarillo' había desembarcado en la élite del fútbol profesional y la prolífica cantera grogueta de hoy en día estaba entonces en una fase embrionaria. De ahí que la entidad presidida por Fernando Roig tuviera que ingeniárselas para crear una estructura en la cual el tránsito de futbolistas del filial al primer equipo fuera algo viable. De ahí el papel ejercido por el Onda en su corta aventura en la entonces tercera categoría del fútbol español.

Sergio, Imanol, Gracia, Gica...

El ahora primer técnico blanquiazul había terminado el ejercicio anterior cedido en el Eibar por parte de la Real Sociedad, con los que había acabado contrato. El Onda buscaba jugadores con experiencia –la ambición era máxima pero luego la competición no perdonó– y se fijó en el atacante irundarra, que ya había disputado cinco encuentros con el primer conjunto de la Real en Primera División y otros 16 en Segunda División con el conjunto armero.

Sergio Francisco no decepcionó en ese año. Jugó 36 de los 38 partidos ligueros, acumuló más de 2.000 minutos de juego y marcó seis goles, números que le permitieron fichar en el siguiente verano por el Real Unión tras desvincularse del club levantino, ya que se había comprometido por dos cursos. Luego llegarían otros equipos como el Zamora, Lorca Deportiva, Gimnàstic de Tarragona, Sestao River y Laudio, antes de su retirada como futbolista profesional en 2012.

Otros realistas también jugaron en el Villarreal. El más conocido fue el de Imanol Alguacil, quien vistió la camisola amarilla durante dos temporadas. Gica Craioveanu y Javi Gracia, que forjaron una gran amistad en la Real, después coincidieron durante varias campañas en el Villarreal, con el que ascendieron a Primera División. Aunque Sergio puede que sea el groguet más desconocido de los cuatro.