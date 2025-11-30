Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio, en un partido con el Onda ante el Benidorm. Las Provincias

Sergio jugó en el filial del Villarreal hace 24 temporadas

El técnico blanquiazul vistió los colores del Onda, que en el curso 01/02 ejerció como segundo equipo de la entidad castellonense

R. M.

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida», cantaba el panameño Rubén Blades. Y en el fútbol, que es como la vida misma ... y para muchos algo bastante más importante, también hay historias curiosas. Como que el actual entrenador de la Real Sociedad vistió los colores del Villarreal hace casi un cuarto de siglo. Sergio sabe lo que es sumergirse en el submarino amarillo, aunque no se enfundó la camiseta del color del submarino de los Beatles. Fue una elástica roja y blanca.

