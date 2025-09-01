Sergio ya tiene a su «enérgico» perro de presa

Más vale tarde que nunca, pensará Sergio. El irundarra ya tiene el centrocampista «enérgico» que demandó en Japón, un perfil absolutamente necesario para una ... plantilla que ya queda completa con las llegadas de Yangel Herrera y Carlos Soler. Si bien el valenciano dotará de calidad y experiencia al centro del campo, el fichaje del venezolano viene a cubrir una necesidad urgente que tiene la plantilla de la Real, tal y como ha quedado demostrado en las tres primeras jornadas en las que se han recibido varios goles al no poder defender con claridad transiciones rápidas de los rivales. Yangel ahí es un maestro.

El internacional es un perro de presa que puede jugar como pivote, pero que también se puede colocar en el interior para jugar en el 1-4-3-3. Del mismo modo, es capaz de amoldarse al doble pivote que viene probando Sergio porque tiene piernas y energía tanto para saltar a la presión como para recorrer metros en la zona ancha. Herrera es agresivo hacia el balón, tanto que a veces también se pasa de frenada y es asiduo a ver tarjetas amarillas. En todo caso, en su etapa en Manchester City y en equipos de la Liga como Huesca, Granada, Espanyol y finalmente Girona también ha demostrado saber medir cuándo meter la pierna y cuando tan solo encimar.

26 goles en profesionales

Pese a tener ese corte defensivo, Yangel ha demostrado capacidad para hacer gol. El venezolano suma 26 tantos desde que debutó en profesionales en su país en 2016. Tiene un buen disparo lejano, llegada desde segunda línea y también va bien de cabeza.