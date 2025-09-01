Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yangel Herrera

Sergio ya tiene a su «enérgico» perro de presa

Yangel Herrera es un centrocampista agresivo hacia el balón, pero que también tiene buen pie y llegada de segunda línea

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Más vale tarde que nunca, pensará Sergio. El irundarra ya tiene el centrocampista «enérgico» que demandó en Japón, un perfil absolutamente necesario para una ... plantilla que ya queda completa con las llegadas de Yangel Herrera y Carlos Soler. Si bien el valenciano dotará de calidad y experiencia al centro del campo, el fichaje del venezolano viene a cubrir una necesidad urgente que tiene la plantilla de la Real, tal y como ha quedado demostrado en las tres primeras jornadas en las que se han recibido varios goles al no poder defender con claridad transiciones rápidas de los rivales. Yangel ahí es un maestro.

