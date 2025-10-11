Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

2006/07. Garitano, Garrido, Labaka, Kovacevic, Prieto y Felicio protestan al árbitro una decisión en la derrota ante el Zaragoza en Anoeta. EFE
Real Sociedad

Séptima vez en descenso en la octava jornada

Remontadas. De los seis precedentes en los que arrancó mal la Liga, en uno terminó peleando por Europa, en tres acabó en la zona media y en los dos que bajó fue por una crisis estructural

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:13

Comenta

No es la primera vez que la Real está en zona de descenso en la octava jornada. En las 79 temporadas que acumula en Primera, ... la presente es la séptima ocasión y un repaso a las seis anteriores permiten comprobar que en una acabó peleando por Europa, en otras tres terminó en la zona media y en dos descendió. Eso sí, nunca con Aperribay había ocupado una de las tres últimas posiciones a estas alturas.

