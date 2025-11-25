Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guedes celebra su gol a Osasuna en El Sadar Royo
Real Sociedad

La segunda línea empieza a sumar en la Real

Los tantos de jugadores como Brais, Guedes y Barrenetxea, entre otros, impulsan a una Real en forma que ya mira más para arriba que para abajo

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

«Que el ritmo no pare, no pare no, que el ritmo no pare» debe sonar una y otra vez en el vestuario de la ... Real. Aquella canción de comienzos de siglo viene que ni pintado para resumir la actual situación del equipo. Los de Sergio ya han confirmado su clara mejoría de meses con goles, puntos y victorias y ahora mismo son uno de los equipos más en forma del campeonato. Tres victorias y dos empates en los últimos cinco encuentros ligueros le sitúan como uno de los mejores en las últimas semanas. Solo Atlético de Madrid (15), Villarreal (13) y Barcelona (12) suman más puntos mientras que el Real Madrid iguala los mismos registros que el equipo blanquiazul, que ya mira más para arriba que para abajo confirmando que con la plantilla que dispone Sergio no era de recibo que estuviera tan abajo.

