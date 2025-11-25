La segunda línea empieza a sumar en la Real

«Que el ritmo no pare, no pare no, que el ritmo no pare» debe sonar una y otra vez en el vestuario de la ... Real. Aquella canción de comienzos de siglo viene que ni pintado para resumir la actual situación del equipo. Los de Sergio ya han confirmado su clara mejoría de meses con goles, puntos y victorias y ahora mismo son uno de los equipos más en forma del campeonato. Tres victorias y dos empates en los últimos cinco encuentros ligueros le sitúan como uno de los mejores en las últimas semanas. Solo Atlético de Madrid (15), Villarreal (13) y Barcelona (12) suman más puntos mientras que el Real Madrid iguala los mismos registros que el equipo blanquiazul, que ya mira más para arriba que para abajo confirmando que con la plantilla que dispone Sergio no era de recibo que estuviera tan abajo.

Decía Roberto Olabe que la Real Sociedad actual no puede tener un delantero centro de más de 20 goles por temporada. Sería lo ideal en cualquier equipo que aspira a entrar a Europa, vaya. Con esa premisa aceptada con resignación, para que el conjunto blanquiazul esté arriba necesita la aportación goleadora, tanto marcando como en la generación, de varias de las segundas espadas que no son delanteros centro al uso pero que sí rondan área contraria.

El equipo de Sergio ha mejorado una barbaridad de manera colectiva porque comete menos errores y sabe a lo que juega, pero una de las claves de que ese buen juego se esté transformando en puntos es la aportación de todos esos futbolistas de segunda línea que deben tratar de acercarse a final de temporada a los guarismos de Mikel Oyarzabal. Solo con una buena versión de todos ellos, el equipo podrá pelear por sus objetivos.

Son varios los futbolistas que han dado un paso adelante en ese sentido, mientras que otros asoman la patita amenazando con ser importantes en esa faceta. Los tres que sobresalen son Brais, Guedes y Barrenetxea, que ahora mismo si están en óptimas condiciones físicas parece complicado que puedan salir del once. Brais acumula tres goles y dos asistencias y ya se marcha a los 30 tantos y a los 24 pases de gol como realista. Números espectaculares para un centrocampista. Su primer tiempo en El Sadar no fue el mejor, pero en el segundo acto se hizo con el centro del campo y con algo de fortuna tras un gran control superó a Herrera para hacer uno de los goles más complicados como es el que sirve para empatar.

Otro de los que está dejando su impronta es Gonçalo Guedes. Con este estado de forma parece complicado que ahora mismo pueda salir del once, más si cabe cuando cada balón que toca dentro del área termina en el fondo de la red. En dos ocasiones se ha plantado delante del portero con posición franca para rematar y ambas concluyeron de igual manera. Los goles han sido además con el mismo modus operandi, un control exquisito y una finalización al alcance de muy pocos. El control con la derecha para alejarse del defensor y la siguiente definición con la izquierda tan solo vienen a confirmar que a Guedes se le cae la calidad de los bolsillos.

La Real abonó cuatro millones de euros más dos en variables en verano y ya suma dos goles, mientras que también fue el encargado de poner el centro a la cabeza de Soler para rascar un punto en Balaídos. También suma otro pase de gol para marcharse ya a los cuatro goles generados. Más allá de los números, Guedes es ese perfil indispensable que tiene que tener cualquier plantilla. Un futbolista rápido, profundo, capaz de estirar al equipo en velocidad pero que también es importante en fase defensiva para acompañar a Oyarzabal en la presión.

Al igual que Guedes, otro de esos extremos que está en dulce es Barrenetxea, que dejó en Pamplona uno de los goles de la temporada con un golpeo espectacular desde medio campo. El canterano también marcó el primer tanto ante el Espanyol para luego poder empatar el partido mientras que al igual que Oyarzabal ya ha dado tres pases de gol, y eso que su centro en el derbi que luego toca el capitán no se contabiliza como asistencia. Dio pases de gol ante el Betis, Mallorca y Barcelona de manera consecutiva.

Solo dos partidos sin marcar

Pese a ello, todavía hay futbolistas que tienen armas e intención de poder entrar en este grupo de jugadores que deben seguir haciendo números. Uno de ellos es Soler, que consiguió la igualada ante el Celta de cabeza pero que está rondando el gol en los últimos partidos. Esos disparos desde la frontal tarde o temprano terminarán dentro porque desde que despuntó en el Valencia ha sido un formidable futbolista llegador de segunda línea. Hasta que dé con la tecla para perforar la red rival, Soler se ha convertido en fundamental acompañando a Gorrotxategi y Brais. Si Sergio consigue que otros como Zakharyan, Sucic o más adelante Óskarsson hagan números...

En trece jornadas de Liga la Real solo se ha quedado sin marcar en dos ocasiones: ante el Oviedo en el Tartiere (1-0) y ante el Rayo en Anoeta (0-1). Así las cosas, y en paralelo en ese debate de falta de gol que arrastra el equipo durante varias temporadas, los txuri-urdin están consiguiendo ver puerta con más facilidad. En el pasado curso los de Imanol se quedaron sin marcar en 19 de los 38 partidos, números pobres para una plantilla como esta. En noviembre ya está en 11.