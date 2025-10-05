Gorrotxategi, la calma en medio del caos

Se hace raro no ver el dorsal '4' en posesión de Zubimendi, pero cualquier aficionado de la Real Sociedad puede estar tranquilo por quién ... es su heredero. Jon Gorrotxategi dejó ayer destellos que hicieron recordar al actual jugador del Arsenal –que presenció el partido desde la grada junto a los no convocados–. El eibarrés fue parte de lo poco destacable de un encuentro en el que la imagen del equipo durante los noventa minutos fue el resumen perfecto de lo que va de Liga: un quiero y no puedo.

El pivote participó, tanto en defensa como en ataque, en las escasas acciones positivas que ofreció el equipo sobre el césped. Tras el pitido final se le vio derrotado –consciente de su esfuerzo–, tapándose la cara con la camiseta y reflexionando de rodillas en el campo sobre la situación del conjunto blanquiazul al firmar una nueva derrota en casa en lo que va de temporada.

Su mapa de calor El pivote ocupó la mayor parte del tiempo el centro del campo, se sumó a las jugadas de ataque y también cayó a las bandas para dar apoyos a sus compañeros.

El de ayer fue otro partido más en el que se echó en falta algo de dominio en ataque. Salvo esas excursiones en solitario de Oyarzabal y Barrenetxea, a los de Sergio Francisco les faltó iniciativa para generar peligro. Uno de los pocos, si no el único, que supo crear acciones de superioridad fue el pivote txuri-urdin. Así lo demostró en la jugada en la que obligó a Isi Palazón a ver la tarjeta amarilla, tras una buena pared con Oyarzabal y una conducción a campo abierto.

También intervino en la jugada que Sucic pudo haber aprovechado para empatar el partido, tras un buen centro raso de Barrenetxea a la zona del punto de penalti. Lo cierto es que Gorrotxategi fue uno de los pocos que se salvó.

Un seguro en las disputas

Fue imprescindible en las acciones de disputa y así lo reflejan las estadísticas, ya que ganó todos los duelos, tanto por arriba como por abajo, en los que participó. Una de sus mejores acciones defensivas llegó tras la reanudación de la segunda parte, cuando cubrió el balón dentro del área a la perfección para desactivar por completo a Fran Pérez y evitar el gol del Rayo.

Lo cierto es que el jugador de Eibar está acumulando minutos en Primera División y aunque a veces se precipite –síntoma de su falta de experiencia en la élite–, hay que entender que todavía le falta rodaje. Zubimendi no eligió el mejor encuentro para acercarse a Anoeta y ver al equipo, pero al menos pondrá rumbo otra vez a Inglaterra con la seguridad de que su antiguo puesto está bien cubierto. Y es que las conducciones en ataque, la calma con el balón y la seguridad defensiva convierten a Gorrotxategi en una de las pocas certezas del conjunto blanquiazul en medio de la tormenta.