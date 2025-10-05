Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

uGorrotxategi, atento en una acción defensiva durante el partido de ayer en Anoeta. ARIZMENDI
El Seguimiento

Gorrotxategi, la calma en medio del caos

Sólido en defensa y atrevido en ataque, el pivote eibarrés de la Real Sociedad intervino en las escasas ocasiones que generó el conjunto blanquiazul

Xabier Manzanares

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:55

Se hace raro no ver el dorsal '4' en posesión de Zubimendi, pero cualquier aficionado de la Real Sociedad puede estar tranquilo por quién ... es su heredero. Jon Gorrotxategi dejó ayer destellos que hicieron recordar al actual jugador del Arsenal –que presenció el partido desde la grada junto a los no convocados–. El eibarrés fue parte de lo poco destacable de un encuentro en el que la imagen del equipo durante los noventa minutos fue el resumen perfecto de lo que va de Liga: un quiero y no puedo.

