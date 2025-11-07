Sarabia: «El empate es justo»
El técnico del Elche destacó que su equipo tuvo «más iniciativa», pero que la Real tuvo «ocasiones»
San Sebastián
Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:22
Eder Sarabia dio por bueno el empate aún destacando que su equipo tuvo mayor iniciativa que la Real: «Ha sido un partido, en general, ... en el que hemos estado mejor nosotros. Hemos tenido más claridad para salir y progresar, pero también es verdad que ellos nos han hecho ocasiones en transiciones y luego, en esos 15 minutos de la segunda parte, nos ha costado un poco. Ellos tenían energía y han apretado. Es un empate justo», afirmó.
Lamentó el técnico del Elche que «después del gol hemos tenido un rato en el que podíamos haber sentenciado», y ha destacado que la Real «con los cambios ha ganado en alternativas y en energía. Se la han jugado un poco más y nosotros hemos querido protegernos un poco más para ser más fuertes por dentro porque ellos hacían salir a los centrales de sitio».
Aún así, y tras el empate, destacó que «hemos tenido llegada y alguna ocasión para el 2-1, pero estoy contento porque hemos hecho un gran partido ante un gran rival».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión