Sarabia: «El empate es justo»

Eder Sarabia dio por bueno el empate aún destacando que su equipo tuvo mayor iniciativa que la Real: «Ha sido un partido, en general, ... en el que hemos estado mejor nosotros. Hemos tenido más claridad para salir y progresar, pero también es verdad que ellos nos han hecho ocasiones en transiciones y luego, en esos 15 minutos de la segunda parte, nos ha costado un poco. Ellos tenían energía y han apretado. Es un empate justo», afirmó.

Lamentó el técnico del Elche que «después del gol hemos tenido un rato en el que podíamos haber sentenciado», y ha destacado que la Real «con los cambios ha ganado en alternativas y en energía. Se la han jugado un poco más y nosotros hemos querido protegernos un poco más para ser más fuertes por dentro porque ellos hacían salir a los centrales de sitio».

Aún así, y tras el empate, destacó que «hemos tenido llegada y alguna ocasión para el 2-1, pero estoy contento porque hemos hecho un gran partido ante un gran rival».