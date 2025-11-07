Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Eder Sarabia. EP

Sarabia: «El empate es justo»

El técnico del Elche destacó que su equipo tuvo «más iniciativa», pero que la Real tuvo «ocasiones»

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

Eder Sarabia dio por bueno el empate aún destacando que su equipo tuvo mayor iniciativa que la Real: «Ha sido un partido, en general, ... en el que hemos estado mejor nosotros. Hemos tenido más claridad para salir y progresar, pero también es verdad que ellos nos han hecho ocasiones en transiciones y luego, en esos 15 minutos de la segunda parte, nos ha costado un poco. Ellos tenían energía y han apretado. Es un empate justo», afirmó.

