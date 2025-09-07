Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Beitia disputa un balón con García Pascual. Cádiz
Liga Hypermotion | Sanse 3 - 3 Cádiz

El Sanse vuelve a pagar caro su falta de solidez

El filial txuri-urdin fue superior en gran parte del encuentro, pero dos goles del Cádiz en un minuto hacen que se tenga que conformar con el empate

Álvaro Guerra

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:51

El Sanse cuajó este domingo un gran partido ante un Cádiz con plantilla de primera, pero volvió a dejar escapar la victoria en los minutos ... finales. Los de Ansotegi llegaron a vencer 3-1, aunque dos zarpazos del georgiano Tabatadze evitaron el triunfo txuri-urdin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un sanción para ponerle aún más emoción
  2. 2 Entrenadores apuntan a la organización: «Estamos viviendo la inquisición en la Bandera de la Concha»
  3. 3 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  4. 4

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  5. 5 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  6. 6 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  7. 7

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  8. 8

    Arraun deja La Concha a punto de caramelo
  9. 9

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  10. 10

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Sanse vuelve a pagar caro su falta de solidez

El Sanse vuelve a pagar caro su falta de solidez