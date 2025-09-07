El Sanse vuelve a pagar caro su falta de solidez

El Sanse cuajó este domingo un gran partido ante un Cádiz con plantilla de primera, pero volvió a dejar escapar la victoria en los minutos ... finales. Los de Ansotegi llegaron a vencer 3-1, aunque dos zarpazos del georgiano Tabatadze evitaron el triunfo txuri-urdin.

Jon Ansotegi realizó tres cambios de piezas respecto al once que había alineado en la jornada anterior frente al Almería. Piezas fijas en el once inicial como Ochieng, Mariezkurrena y Carbonell, todos ellos ausentes por el 'virus FIFA', obligaron al beriatuarra a introducir de inicio otras alternativas como Marchal, Gorosabel y Lebarbier.

El ritmo en el transcurso de los primeros minutos fue como acostumbran los partidos del filial txuri-urdin. Ante todo un Cádiz, con una plantilla que parece más de Primera que de la categoría de plata, el Sanse saltó al terreno de juego con una actitud agresiva, y su presión, liderada por Carrera, Gorosabel y Mikel Rodríguez, fue muy dañina.

De hecho, nada más empezar el encuentro, a los dos minutos, el Sanse ya tuvo su primera ocasión. Un córner a favor de los txuri-urdines con mala salida del guardameta del Cádiz, Aznar, provocó que el balón cayera en el rechace a Gorka Gorosabel, pero su disparo acabó bloqueado ante toda una marea gaditana que estaba defendiendo su área.

Sin embargo, antes de llegar a los primeros diez minutos de juego, un centro lateral de Climent desde la izquierda y el no despeje de los dos centrales txuri-urdines hizo que le llegara un balón que no se esperaba a Agote, que le pegó en la pierna y se coló en la portería.

Pero al conjunto de Ansotegi no le tembló el pulso. Reaccionó muy bien al gol. El buen juego de los txuri-urdin empezó a ir a más. Fieles a su estilo, llegó la primera gran ocasión de los potrillos. Apenas tres minutos de encajar el gol en contra, un pase largo de Dadie desde su propio campo hacia Carrera, que le ganó la batalla a Pelayo por cuestión de confianza, hizo que el de Errenteria le pusiera un 'caramelo' a Mikel Rodriguez a placer que terminó mandando el balón por encima del larguero.

El Sanse estaba metiendo miedo. Fieles a su estilo de juego, los potrillos amenazaban cada vez más la portería de Aznar. Tanto, que antes de llegar al ecuador del primer tiempo, el filial txuri-urdin tuvo su mejor ocasión hasta el momento. Un centro desde la izquierda de Agote terminó con un remate a bocajarro de Carrera, que se lanzó con todo de cabeza al suelo, pero el remate salió muy centrado.

A medida que se acercaba el paso por vestuarios, se veía que el conjunto donostiarra merecía mucho más. No paraban de insistir. Pero antes del descanso, fue en un córner a favor del Cádiz cuando una salida a la contra perfecta de la Real, con un sombrerito espectacular de Mikel Rodriguez, que le permitió conducir tres cuartos del campo para adelante, terminó con un pase de Agote a Beitia, que dejó pasar el balón hacia Astiazarán para culminar una jugada brillante.

Diez minutos de ensueño

Los potrillos salieron de la caseta muy despiertos. A los tres minutos, otra buena presión del Sanse, fiel a su sello de identidad, provocó que Dadie robara un balón en campo contrario, cediera el balón Gorosabel y que este filtrara para Carrera, tras un gran desmarque entre centrales, para que el delantero no perdonara. El de Errenteria levantó la pelota por encima de Aznar y marcó a placer.

El Cádiz estaba aturdido. Los pupilos de Ansotegi olían la sangre. Tanto que Gaizka Garitano se vio obligado a mover ficha con tres cambios apenas a los nueve minutos del transcurso de la segunda mitad. Pero no le hizo efecto. Un balón parado que lanzó magistralmente Mikel Rodriguez tres minutos después y una mala peinada de Iza la aprovechó Lebarbier para fulminar al guardameta del conjunto gaditano.

Pasaban los minutos y la sensación era de que 'no pasaba nada', motivo de celebración para el filial txuri-urdin. Los potrillos no sufrían. Seguían presionando arriba y no dejaba respirar al Cádiz.

Pero poco a poco, el conjunto gaditano y sus recambios estaban empezando a pisar el área rival. Fue en un córner a favor del conjunto andaluz precisamente cuando Tabatadze recibió solo en la frontal para armar el golpeo y soltar un zapatazo que entró por la escuadra. El Sanse había desconectado. Prácticamente en la acción posterior al gol, otro acercamiento del georgiano al área acabó en el fondo de la red de Fraga y puso las tablas en el marcador. Quedaban diez minutos de partido y la Real había vuelto a pecar de no llegar entero al tramo final del encuentro. Ansotegi movió ficha para tratar de tener piernas frescas con Kita y Dani Díaz. Otra semana más, los txuri-urdines recibían un gol que les privaba de la victoria.

A partir de ahí poco más. El Sanse tuvo que dar por bueno el empate ya que parecía que el Cádiz era el que buscaba algo más. El filial txuri-urdin volvió a empatar en otro partido que daba la sensación que tenía ganado. Cinco puntos en cuatro jornadas para los de Ansotegi, aunque con la sensación de que podrían ser más.