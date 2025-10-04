El Sanse visita a un Granada con dudas

Las dudas suelen ser mal compañero de viaje y el Granada las tiene instaladas en su vestuario tras un mal arranque de temporada que, en ... parte, comenzó a enderezar la pasada jornada con su primera victoria en Huesca. No obstante, colista de la clasificación y a un punto del Sanse, el encuentro de hoy ante el filial txuri-urdin es más que delicado para un equipo llamado a pelear por el ascenso y que ahora se ve peleando por salir del sótano con un grupo de chavales.

Esa urgencia y los nervios son el mejor aliado del equipo de Ion Ansotegi, que suma seis jornadas sin ganar y que aspira a lograr en el Nuevo Los Cármenes su primera victoria a domicilio.

El técnico de Berriatua tiene las bajas de Beitia, convocado con el primer equipo, y los lesionados Rupérez y Olasagasti, aunque recupera a Lebarbier y podrá contar con Mikel Rodríguez, que ha arrastrado problemas físicos pero que el propio Ansotegi confirmó ayer que ante el Córdoba «le forzamos pese a no estar al 100% pero recuperó bien y viajará como uno más».

Enfrente Pacheta no tiene problemas de lesiones pese a que jugadores como Manu Lama, Rubén Alcaráz y Jorge Pascual han arrastrado molestias. El triunfo en El Alcoraz ha insuflado algo de confianza a una plantilla que pretende despegar con una segunda victoria consecutiva, aunque Pacheta avisó ayer de que el Sanse «transita rápido, aprieta deprisa y convierte el partido en muy difícil». Todo apunta a que el técnico podría repetir el equipo que ganó en Huesca con el único cambio en punta de Moha Bouldini por Jorge Pascual.

Como curiosidad, señalar que Pablo González Fuertes será el árbitro del VAR después de ser relegado tras cometer un error grave durante el encuentro entre el Alavés y el Atlético de Madrid del pasado 30 de agosto al no advertir desde la sala el fuera de juego que precedió al gol de Giuliano Simeone.