El Sanse visita al Granada tras su empate en Anoeta frente al Córdoba. Lobo Altuna
Liga Hypermotion

El Sanse visita a un Granada con dudas

El filial tratará de aprovechar el delicado momento del equipo nazarí para lograr su primer triunfo a domicilio

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:56

Comenta

Las dudas suelen ser mal compañero de viaje y el Granada las tiene instaladas en su vestuario tras un mal arranque de temporada que, en ... parte, comenzó a enderezar la pasada jornada con su primera victoria en Huesca. No obstante, colista de la clasificación y a un punto del Sanse, el encuentro de hoy ante el filial txuri-urdin es más que delicado para un equipo llamado a pelear por el ascenso y que ahora se ve peleando por salir del sótano con un grupo de chavales.

