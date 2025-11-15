El Sanse quiere trasladar a Castellón lo que es en Anoeta

El objetivo del Sanse hoy (16.00 horas) en Castalia es claro: vencer al Castellón y así conseguir su primera victoria fuera de casa. Los ... entrenados por Jon Ansotegi, invictos como locales, tienen aún esa asignatura pendiente. «Ganar sería importante, los jugadores están viendo que son competitivos y que pueden jugar contra cualquiera, pero por lo que sea, sí que es verdad que hasta ahora, fuera de casa yo creo que hemos tenido un par de partidos donde hemos estado lejos de ganar. Ha sido una pena no sacar nada», aseguró ayer en sala de prensa.

Una victoria como visitante lejos de Anoeta cree que sería clave para el vestuario. «Creo que si conseguimos sacar algo positivo fuera de casa, puede ser un buen primer paso para afianzar esa dinámica que llevamos en casa y darle continuidad. Hemos tenido momentos muy buenos y no los hemos aprovechado en forma de gol, en eso tenemos que mejorar», apuntó.

El técnico valoró positivamente la semana. «Por las bajas que ha tenido el primer equipo por las selecciones no hemos tenido a todos los jugadores los primeros días, pero seguro que han entrenado bien y el equipo llegará a tope para enfrentar ese partido», señaló el de Berriatua.

El puzle lo deberá completar con los efectivos disponibles en el centro del campo. Para el encuentro serán baja Mikel Rodríguez y Gorka Gorosabel por sanción. «Dada la situación estamos intentando que los dos aprovechen esta semana para recuperar fuerzas y entrenar», explicó. En cuanto a Tomy Carbonell, «el otro día decidimos entre todos que era demasiado pronto ese partido para él. Esta semana ha terminado bien y no va a tener ningún problema en jugar, en lo que decidamos en el inicio o luego para ayudarnos después».

Un rival muy ofensivo

Sobre el Castellón, consideró que «viendo sus últimos partidos sí que parece que ellos tienen un juego muy atractivo, con mucha gente por dentro, en ese sentido seguro que va a ser difícil. En esos momentos donde ellos tienen el balón tenemos que cerrar bien, tenemos que defender bien y tenemos que intentar que ellos no tengan ocasiones de gol».

Tras una semana en la que el foco mediático del rival ha estado sobre la confirmación de Pablo Hernández como entrenador hasta final de temporada tras abandonar su situación de interinidad, espera Ansotegi que hoy planteen «un juego bastante ofensivo». El técnico del Sanse desliza que el cuadro franjinegro «con balón juegan bastante a la izquierda. Según con qué jugadores salgan también varía su forma de jugar. Tendremos que esperar un poco al once y después, yo creo que es lo más importante, en el campo identificar lo que pasa».