Jon Ansotegi, en una comparecencia en Zubieta. IÑIGO ROYO

El Sanse quiere trasladar a Castellón lo que es en Anoeta

Los potrillos visitan hoy a los franjinegros con el objetivo de sumar su primera victoria a domicilio y acercarse así a la mitad de la clasificación

Iris Moreno

Iris Moreno

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El objetivo del Sanse hoy (16.00 horas) en Castalia es claro: vencer al Castellón y así conseguir su primera victoria fuera de casa. Los ... entrenados por Jon Ansotegi, invictos como locales, tienen aún esa asignatura pendiente. «Ganar sería importante, los jugadores están viendo que son competitivos y que pueden jugar contra cualquiera, pero por lo que sea, sí que es verdad que hasta ahora, fuera de casa yo creo que hemos tenido un par de partidos donde hemos estado lejos de ganar. Ha sido una pena no sacar nada», aseguró ayer en sala de prensa.

