Agirretxe y Ansotegi, los técnicos del Sanse, en un partido en Anoeta. F. de la Hera
Real Sociedad

El Sanse es el mejor local de Segunda, junto al Racing y el Eibar, y el peor visitante

Suma quince puntos en casa y todavía no ha puntuado lejos de Anoeta

Álvaro Vicente

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:30

El Sanse refleja a la perfección lo difícil que es la Segunda para un debutante. En sus partidos de casa se defiende pero a domicilio ... no rasca nada. Por ahora le vale para navegar fuera de los puestos de descenso directo en la decimosexta plaza, con un punto más que el primero que pierde la categoría, pero la lógica invita a pensar que será necesario que equilibre esos guarismos para pelear por conservar la categoría.

