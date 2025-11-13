El Sanse es el mejor local de Segunda, junto al Racing y el Eibar, y el peor visitante

El Sanse refleja a la perfección lo difícil que es la Segunda para un debutante. En sus partidos de casa se defiende pero a domicilio ... no rasca nada. Por ahora le vale para navegar fuera de los puestos de descenso directo en la decimosexta plaza, con un punto más que el primero que pierde la categoría, pero la lógica invita a pensar que será necesario que equilibre esos guarismos para pelear por conservar la categoría.

El repaso a su trayectoria hasta la fecha confirma que después de trece jornadas, el conjunto de Jon Ansotegi suma 15 puntos en sus partidos en Anoeta y ninguno fuera de casa lo que le convierte en el equipo que más puntos acumula como local empatado con el Racing de Santander (líder) y el Eibar (duodécimo) y el peor de la categoría lejos de su estadio.

Hasta la fecha han pasado por Anoeta Zaragoza (1-0), Almería (2-2), Cádiz (3-3), Córdoba (1-1), Andorra (3-0), Huesca (2-0) y Leganés (2-1). Ninguno se ha podido llevar los tres puntos.

Lejos de Anoeta, el Sanse se ha medido al Málaga (1-0), Las Palmas (2-1), Eibar (2-1), Granada (5-0), Burgos (1-0) y Racing (1-0).

Su siguiente compromiso le llevará el sábado a Castellón, un rival que viene de encajar tres derrotas consecutivas y que solo tiene un punto más. Puede ser un buen día para sumar.