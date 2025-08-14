El Sanse estrenará este domingo el nuevo césped de Anoeta

Será el Sanse el que estrene el nuevo terreno de juego del Estadio de Anoeta este domingo, día 17, a las 17 horas ante ... el Zaragoza en el partido de su retorno a la Segunda División. El nuevo terreno de juego ya está perfectamente instalado y preparado para ser utilizado por los futbolistas tras dos semanas y media intensas de trabajo para desmontar toda la estructura instalada para la celebración de The Champions Burger, que concluyó el pasado 28 julio.

El coste de la eliminación del antiguo césped, destrozado por los tres conciertos y los eventos de diversa índole celebrados en estos tres meses, y de la instalacion del nuevo tapete ha sido de 400.000 euros, que serán sufragados por la promotora que hizo posible el retorno de Bruce Springsteen a Donostia. Antes que el 'jefe', fue Fermín Muguruza el que ofreció su espectáculo musical en el coliseo donostiarra una vez terminada la temporada liguera de la Real Sociedad a finales de mayo. La 'Txuleta Festa' fue el primer evento celebrado en Anoeta tras la competición.

La Real celebra la «transformación espectacular» que ha experimentado el estadio desde que el pasado 28 de julio comenzaran las labores de desmontaje de The Champions Burger. Los responsables del club consideran que Anoeta presenta «una imagen impecable» tras un «trabajo meticuloso y coordinado, fruto del esfuerzo de todos los profesionales encargados de devolver al terreno de juego su verde perfecto». Se congratulan de que el campo esté «listo para recibir de nuevo al equipo y a la afición».

Entrada libre para los socios

Los socios de la Real Sociedad podrán acceder libremente al Estadio de Anoeta para ver in situ el debut del Sanse en la Liga Hypermotion contra el Real Zaragoza el próximo domingo (17 horas). La idea es que el filial, como el equipo femenino en la Liga F, pueda disputar sus encuentros oficiales en la categoría de plata en el nuevo 'z7 de Zubieta con capacidad para más de 4.000 espectadores, pero de momento éste no está listo y es el estadio del barrio de Amara el escenario de los encuentros del Sanse.