Mariezkurrena conduce un balón en Anoeta Iñigo Royo

El Sanse estrenará este domingo el nuevo césped de Anoeta

Tras los eventos celebrados una vez finalizada la Liga, se ha instalado el nuevo terreno de juego en dos semanas con un coste de 400.000 euros, sufragado por la promotora de los conciertos

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:11

Será el Sanse el que estrene el nuevo terreno de juego del Estadio de Anoeta este domingo, día 17, a las 17 horas ante ... el Zaragoza en el partido de su retorno a la Segunda División. El nuevo terreno de juego ya está perfectamente instalado y preparado para ser utilizado por los futbolistas tras dos semanas y media intensas de trabajo para desmontar toda la estructura instalada para la celebración de The Champions Burger, que concluyó el pasado 28 julio.

