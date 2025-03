El Sanse cae con justicia en el derbi de Zubieta

Imanol Troyano San Sebastián Domingo, 2 de marzo 2025, 15:16 Comenta Compartir

El gol del exrealista Azkune en el minuto 89 para que el Bilbao Athletic se llevara los tres puntos de Zubieta en el derbi de filiales entraba dentro del guión del partido tal y como se venía desarrollando. El Sanse se mostró muy incómodo durante los noventa minutos y cayó 1-2 con justicia, pese a adelantarse en el marcador pasada la hora de juego. El tanto de Ochieng fue un espejismo, porque el filial txuri-urdin no pudo rendir al nivel que viene acostumbrando.

La decepción fue grande en Zubieta, donde volvía a vivirse un derbi entre el Sanse y el Bilbao Athletic después de que el filial rojiblanco recuperara la categoría la pasada temporada. Había más hambre en el conjunto visitante o por lo menos así lo mostraron los jugadores rojiblancos, que dispusieron de ocasiones inmejorables en la primera mitad para ponerse por delante en el marcador.

El Sanse estuvo irreconocible, aunque conviene recordar que Sergio Francisco tuvo que conformar un once con las bajas de varios pesos pesados en el vestuario. Sin Beitia, Mariezkurrena ni Marchal, con el primer equipo, había que sumar las ausencias de los lesionados Astigarraga y Camara, por lo que el irundarra tuvo que improvisar una línea defensiva con Lebarbier como central acompañando a Peru Rodríguez.

Eso sí, el centro del campo era de garantías con Carbonell, Mikel Rodríguez y Goti. Pero la realidad del primer tiempo dibujó a un Sanse demasiado incómodo con balón y muy vulnerable atrás después de pérdida. El Bilbao Athletic saltó al césped de Zubieta sin complejos, buscando alto al cuadro txuri-urdin, y fue de esa manera como comenzó a meter el miedo en el cuerpo de los locales tras varios robos a Rupérez. Al Sanse le costaba mucho conectar por dentro con Carbonell y acababa regalando la posesión.

Sergio Francisco indicaba a sus jugadores desde la banda que buscaran la salida por fuera, pero Ochieng y Ramírez tampoco ofrecían una verdadera solución al problema que suponía la presión vizcaína. No aparecían los jugones y el equipo lo notaba.

Buján por derecha era un auténtico incordio para Balda, mientras que Ibai Sanz gozaba de las mejores oportunidades del derbi. Pasada la media hora de juego dispuso de una ocasión ideal para adelantar a los suyos, pero inexplicablemente erró el tiro tras un servicio de Varela por izquierda cuando lo tenía todo a su favor. El nueve rojiblanco volvió a tener otra clara oportunidad minutos después, pero esta vez fue Fraga quien despejó la pelota cuando se colaba a portería.

Las respuestas del Sanse fueron un disparo sin ángulo de Ochieng por izquierda muy desviado y un tiro alto de Orobengoa cerca del descanso, cuando parecía estar en franca posición para estrenar el marcador. El conjunto guipuzcoano se marchó a vestuarios sin disparar entre los tres palos.

Primer tiro a puerta

Sergio Francisco trató de enchufar a los suyos tras la reanudación. Sacó del campo a Ramírez y dio entrada a Eder. Además, modificó el dibujo para pasar a jugar con un 4-4-2 que diera más protagonismo a Ochieng en la línea delantera. Pero quien de verdad avisó fue el Bilbao Athletic a través de un disparo desde la frontal de Buján que acabó golpeando en la madera derecha de la meta defendido por Fraga.

El Sanse no estaba nada fino, pero se le empezaban a adivinar las intenciones al contraataque. Así, en un córner en contra se originó su único tanto del encuentro. Rupérez corrió por la banda izquierda, metió un balón a Orobenga y este dejó a Ochieng para que trazara con la derecha un disparo seco cruzado que no pudo detener Santos. Los realistas se adelantaban sin merecerlo en su primer tiro a puerta.

Poco después, los de Sergio Francisco volvieron a trenzar una oportunidad a la carrera nuevamente con Ochieng, Orobengoa y esta vez también con Goti, pero el vizcaíno, apagado durante todo el choque, no pudo alcanzar el balón.

Poco le duró la ventaja al Sanse. En otro de los errores que protagonizó en salida de balón regaló el empate a los bilbaínos. Hierro puso las tablas en una definición muy sencilla ante un Fraga fuera de posición. Tocaba volver a empezar.

Las entradas al campo de Dani Díaz y Carrera no cambiaron en exceso la cara del Sanse, pese a que a ocho minutos del final dispuso de una buena oportunidad para volver a ponerse por delante. Rupérez pisó área tras un gran servicio de Goti, pero su disparo fue detenido por Santos.

No iba a ser el día del Sanse y Azkune lo confirmó segundos antes de alcanzar el 90. El delantero de Errenteria cumplió la ley del ex para ajusticiar al Sanse y darle la victoria al Bilbao Athletic. No mereció mucho más el conjunto blanquiazul.

