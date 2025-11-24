El Sanse apela al factor Anoeta para volver a sumar

El Sanse afronta esta tarde noche un encuentro de máxima exigencia ante el Valladolid, uno de los candidatos a subir de categoría pero que ... llega con la urgencia de no ocupar uno de los puestos nobles de la clasificación. No menos necesitado de puntos está el cuadro guipuzcoano, que ayer volvió a caer a zona de descenso tras la victoria del Huesca. Es por ello que los pupilos de Jon Ansotegi apelan al factor Anoeta para volver a sumar puntos a su casillero.

El realista es el quinto mejor local de la categoría, donde todavía no ha perdido ninguno de los encuentros que ha disputado frente a su afición. Los 15 puntos que atesora en el zurrón los ha logrado todos en su feudo tras sumar cuatro victorias y tres empates, lo que atesora el fortín en el que se ha convertido el estadio amaratarra para los locales.

Todo lo contrario a las prestaciones que el filial txuri-urdin viene desempeñando en cada desplazamiento, donde cuenta todos sus encuentros por derrotas a pesar de que en más de un choque a estado muy cerca de rascar algo positivo. Sin ir más lejos, es lo que le sucedió al conjunto blanquiazul la semana pasada en Castellón, donde cayeron los potrillos a pesar de un tramo final heroico donde a punto estuvieron de lograr un empate tras marcar dos goles en el tiempo de descuento. Pero todo es diferente al calor de Anoeta, donde los últimos tres compromisos han caído del lado local.

Ansotegi recupera para este exigente encuentro a dos pilares fundamentales como son Mikel Rodríguez y Gorka Gorosabel tras cumplir sanción en la última jornada. El técnico realista también podrá contar en sus filas con Fraga y Kita, aunque deberá gestionar la carga física del buen puñado de jugadores que entre semana disputaron la Premier League International Cup frente al Newcastle. Es el caso de Dadie, Agote, Dani Díaz, Osazuwa, Mariezkurrena, Marchal, Eceizabarrena o Darío Ramírez.

El Pucela, con Latasa

El Valladolid, por su parte, no llega en su mejor racha de resultados, ni mucho menos. Una victoria en las últimas cinco jornadas ligueras es el balance de un conjunto vallisoletano necesitado de sumar para no perder pie con los puestos nobles de la clasificación.

Para ello, Guillermo Almada cuenta con una de cal y otra de arena para esta noche. El técnico blanquivioleta recupera a Juanmi Latasa para el duelo frente al Sanse después de que el experimentado delantero se haya perdido los dos últimos partidos frente a Cádiz y Las Palmas por una dolencia en el tobillo. En contraposición, pierde para la causa a Jorge Delgado.