Peru Rodríguez, rodeado de Mariezkurrena, Carbonell y el resto de la plantilla, celebran un gol en Anoeta. FJM López
Segunda

El Sanse apela al factor Anoeta para volver a sumar

Ansotegi recupera a Mikel Rodríguez y Gorka Gorosabel para un encuentro de máxima exigencia ante un Valladolid necesitado

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Sanse afronta esta tarde noche un encuentro de máxima exigencia ante el Valladolid, uno de los candidatos a subir de categoría pero que ... llega con la urgencia de no ocupar uno de los puestos nobles de la clasificación. No menos necesitado de puntos está el cuadro guipuzcoano, que ayer volvió a caer a zona de descenso tras la victoria del Huesca. Es por ello que los pupilos de Jon Ansotegi apelan al factor Anoeta para volver a sumar puntos a su casillero.

