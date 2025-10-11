El Sanse busca cerrar sus heridas ante el Andorra

Astiazaran se duele en el suelo en el último partido del Sanse en Anoeta ante el Córdoba.

Imanol Troyano San Sebastián Sábado, 11 de octubre 2025, 07:40 Comenta Compartir

El Sanse quiere volver a saborear la victoria –no gana desde la primera jornada–, pero también recuperar la alegría en su juego que perdió el fin de semana pasado en Granada. La visita a Los Cármenes se saldó con una goleada (5-2) de las que dejan una herida profunda, a la media hora de partido el marcador reflejaba un 5-0 en contra.

El filial txuri-urdin ha tenido un inicio exigente de temporada, lo que no le ha permitido acumular un buen botín de puntos, si bien las sensaciones que ha dejado por momentos le hacían merecedor de mayor premio. La realidad, sin embargo, es testaruda. El Sanse es el colista de la competición con una victoria y tres empates en su casillero transcurridas ocho jornadas de Liga.

El equipo regresa este sábado (18.30 horas) a casa, a Anoeta, el único lugar donde ha conseguido puntuar hasta el momento. Enfrente estará el Andorra, una de las revelaciones de la categoría, recién ascendido como el Sanse desde Primera RFEF. El conjunto dirigido desde el banquillo por Ibai Gómez y Gerard Piqué en el palco es cuarto en la tabla y en su última salida sumó los tres puntos en El Sardinero frente al Racing.

Merquelanz y Le Normand

El rival llega a Donostia con caras conocidas. Merquelanz se ha incorporado recientemente a la disciplina andorrana como agente libre tras desvincularse del Eibar el pasado verano. El irundarra ha entrado en la convocatoria y podría contar con sus primeros minutos en su antigua casa. Además, Ibai Gómez cuenta en sus filas con Theo Le Normand, el hermano del exrealista. El exjugador del Sanse Álex Petxarroman también integra la plantilla, pero no ha sido convocado para la ocasión.

Ansotegi, por su parte, cuenta con varias bajas sensibles. Orobengoa, que se rompió el cruzado el fin de semana causará baja, así como los internacionales Kita y Ochieng. El de Berriatua reconoció ayer que su equipo debe sacar «el orgullo interior» tras el rapapolvo de Granada.

El técnico blanquiazul destacó la «valentía» del Andorra en su juego «con balón y sin él». «Está consiguiendo transmitir lo que quiere su entrenador», subrayó. Abogó en todo caso por «centrarnos en nosotros mismos». «Si tenemos el balón como queremos y ejecutamos bien la presión tendremos oportunidades», concluyó.