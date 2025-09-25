Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal, enredado en las redes de la portería del Mallorca tras abrir el marcador. Efe

De esta se sale jugando o no se sale

La Real gana al Mallorca 1-0 con gol de Oyarzabal, una actuación convincente y una apuesta por el fútbol antes que el tremendismo

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Miércoles, 24 de septiembre 2025

En el peor de los mundos, cuando todo abocaba a una lucha sin más condición que buscar la victoria a toda costa, en un escenario ... en que el fin justificaba cualquier medio, la Real decidió salir a jugar a fútbol. Y, entonces, hubo esperanza.

