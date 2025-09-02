«Sadiq ha rechazado casi todas las ofertas y nosotros la del Valencia» Jokin Aperribay y Erik Bretos han comparecido para analizar el mercado veraniego de la Real en la presentación de Soler y Yangel como nuevos realistas

Yangel Herrera, Erik Bretos, Jokin Aperribay y Carlos Soler, este martes en la sala de prensa de Anoeta.

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:10 | Actualizado 18:27h.

La sala de prensa de Anoeta ha sido este martes escenario de todas las explicaciones sobre lo que ha acontecido en el mercado de fichajes de verano y de las valoraciones de Jokin Aperribay y Erik Bretos de todos los movimientos que ha habido. Carlos Soler y Yangel Herrera han comparecido ante los medios por primera vez como jugadores de la Real. Los máximos responsables de la Real han dejado titulares y frases esclarecedoras.

1 La no salida de Sadiq Jokin Aperribay «Ha rechazado casi todas las ofertas y nosotros la del Valencia»

El presidente de la Real ha explicado lo que ha pasado con Sadiq durante el mercado y el día de ayer: «Sadiq ha rechazado casi todas las oferrtas que ha tenido y nosotros la del Valencia. Igual no se ha creido nuestra contundencia, pero no íbamos a permitir encontrarnos el año que viene con la misma situación y le dijimos que no iba a salir cedido al Valencia».

2 ¿Qué pasará ahora con Sadiq? Erik Bretos «A partir de hoy es un integrante más de la plantilla»

El director de fútbol de la Real afirma que «Sadiq a partir de hoy es un integrante más de la plantilla», aunque es consciente de que »hay otros mercados abiertos y veremos qué pasa.

3 La situación de Odriozola Erik Bretos «No hemos podido encontrar una solución en este mercado»

Bretos ha explicado que «el entrenador y yo tuvimos una conversación sincera con Odriozola en la que le dijimos que iba a tener difícil jugar», pero que lo que ha pasado luego es que «no hemos podido encontrar una solución en este mercado».

4 Cambio en el perfil de los fichajes Erik Bretos «Necesitábamos jugadores con jerarquía, experiencia y personalidad»

Erik Bretos se ha referido al cambio de perifl en las incorporaciones de este mercado: «Cada mercado analizamos qué necesitamos y detectamos que en verano necesitábamos jugadores con jerarquía, experiencia y personalidad».

5 Situación de su lesión Yangel Herrera «Me queda un mes para volver a los terrenos de juego»

Yangel Herrera ha confirmado que tiene una lesión y que le «queda un mes para volver a los terrenos de juego». El venezolano ha lamentado que «las conversaciones empezaron antes de la lesión y es una pena».

6 Encaje en el equipo Carlos Soler «El míster me ha dicho que me quiere por dentro»

Carlos Soler ha manifestado que «he demostrado que puedo jugar en muchas posiciones», pero que en la conversación con Sergio el irundarra le dijo que «el míster me ha dicho que me quiere por dentro».

7 El Z7 Jokin Aperribay «El campo está acabándose y lo presentaremos entonces»

La situación del Z7 ha sido otro de los temas a tratar en la rueda de prensa y el presidente de la Real ha contado en qué situación se encuentra: «El campo Z7 está acabándose y lo presentaremos entonces. Las teles prefieren que juguemos siempre en Anoeta por el tiro de cámara, pero queremos jugar en Zubieta algunos partidos».

8 Venta de Sheraldo Becker Jokin Aperribay «Tenía muchas ofertas y estábamos esperando cuándo se iba a decidir»

Sheraldo Becker fue el último en salir en este mercado de la Real. «Sheraldo tenía muchas ofertas. En el amistoso ante Osasuna ya hablamos de esa posibilidad y estábamos esperando cuándo se iba a decidir».

9 Porcentaje por la venta de Isak Jokin Aperribay «No tengo ni idea de lo corresponde a la Real»

Lejos de la Real, el nombre del mercado ha sido Alexander Isak. SSu venta por 150 millones de euros al Liverpool le suponen 8 a la Real, por el 10% de plusvalía que firmó, aunque el presidente de la Real no ha estado pendiente. «No tengo ni idea de lo corresponde a la Real por el fichaje de Isak por el Liverpool. No he preguntado, no he revisado los documentos», admite Aperribay.

10 El interés en Equi Fernández Erik Bretos «La operación iba hacia un punto que no era nuestra realidad»

Equi Fernández fue el nombre propio del inicio del mercado, pero finalmente el argentino jugará en el Bayer Leverkusen, que ha pagado 30 millones de euros, cifras que no están al alcance de la Real. «Es un jugador que nos interesaba y ya el verano pasado le quisimos fichar, pero »vimos que la operación de Equi Fernández iba hacia un punto que no era nuestra realidad».