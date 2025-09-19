Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Umar Sadiq golpea el balón en un entrenamiento en Zubieta. Lobo Altuna

Sadiq, descartado antes del partido frente al Betis

El nigeriano, que había entrado en la convocatoria y viajado a Sevilla, verá el partido junto al portero, Arana, en la grada

Álvaro Guerra

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:29

Umar Sadiq ha sido finalmente descartado de la lista definitiva de la Real Sociedad justo antes del encuentro frente al Betis en La Cartuja. ... El delantero nigeriano había entrado en la lista previa de 25 futbolistas, pero al publicarse la alineación oficial ni Sadiq ni Arana aparecen en el banquillo, lo que confirma que han sido los dos descartes de Sergio Francisco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

