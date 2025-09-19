Sadiq, descartado antes del partido frente al Betis
El nigeriano, que había entrado en la convocatoria y viajado a Sevilla, verá el partido junto al portero, Arana, en la grada
Álvaro Guerra
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:29
Umar Sadiq ha sido finalmente descartado de la lista definitiva de la Real Sociedad justo antes del encuentro frente al Betis en La Cartuja. ... El delantero nigeriano había entrado en la lista previa de 25 futbolistas, pero al publicarse la alineación oficial ni Sadiq ni Arana aparecen en el banquillo, lo que confirma que han sido los dos descartes de Sergio Francisco.
Tras un verano lleno de incertidumbre sobre su futuro en el club, Sadiq regresó este jueves a una convocatoria liguera con la esperanza del nigeriano de reencontrarse con minutos, pero ese momento parece que todavía no va a llegar.
𝗫𝗜 | Nuestro once para La Cartuja.#RealBetisRealSociedad pic.twitter.com/YwyG9gxrFu— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 19, 2025
Finalmente, el técnico blanquiazul ha optado por no contar con Sadiq ni siquiera para el banquillo, mandando al delantero a la grada. Una nueva muestra de la difícil integración de Sadiq en la plantilla, demostrando que por el momento no entra en los planes del club txuri-urdin.
